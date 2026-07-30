SATENA movilizó cerca de 746.000 pasajeros en el primer semestre y fortaleció su operación en 28 departamentos

SATENA cerró el primer semestre de 2026 con un balance positivo en su operación, tras movilizar 745.944 pasajeros entre enero y junio, lo que representa un crecimiento del 7 % frente al mismo periodo de 2025 y del 55,5 % en comparación con 2022, cuando transportó 479.666 viajeros.

Satena amplía sus frecuencias entre Bogotá y Buenaventura: así espera mejorar la conectividad entre ambos destinos

Durante los primeros seis meses del año, la aerolínea realizó 22.057 vuelos y alcanzó un factor de ocupación del 76,47 %, cifras que reflejan el aumento de la demanda por sus servicios y el fortalecimiento de su red de conectividad regional.

La compañía mantiene actualmente 172 rutas activas con presencia en 28 de los 32 departamentos del país. En este periodo reforzó las frecuencias en la región Oriente, amplió las conexiones desde Cali hacia el Pacífico colombiano e inauguró la ruta Medellín (Olaya Herrera)–Neiva para mejorar la movilidad entre ambas regiones.

Como parte de su estrategia de expansión, SATENA incorporó un avión ATR 72-600 y dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, con las que busca fortalecer la operación en rutas regionales y de difícil acceso. Estas incorporaciones hacen parte del proceso de renovación de la flota ATR-500 por modelos ATR-600 y permitieron incrementar en un 12 % la capacidad de sillas disponibles frente al primer semestre de 2025.

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/hallan-los-restos-de-un-avion-desaparecido-hace-74-anos-permanecian-ocultos-en-el-fondo-del-oceano/202606/

Además, la aerolínea avanza en el estudio para renovar su futura flota de aviones jet, evaluando alternativas de fabricantes como Embraer, Airbus y Boeing.

En el frente institucional, SATENA informó que consolidó la metodología de Retorno Social de la Inversión (SROI), según la cual, por cada peso invertido por el Estado, se generan $2,79 en valor social. También continúa con la implementación del sistema ERP SAP HANA y la preparación para obtener la certificación de Buenas Prácticas de Innovación de ICONTEC, con el objetivo de fortalecer la eficiencia y la gestión de la compañía.