Bavaria y la Cámara de Comercio de Cali apoyarán a 2.000 tenderos del Valle del Cauca

Bavaria y la Cámara de Comercio de Cali anunciaron una alianza para impulsar el crecimiento de 2.000 pequeños negocios del Valle del Cauca a través del programa Emprendedores Bavaria - Tiendas que Prosperan, dirigido a tenderos y propietarios de comercios de Cali, Yumbo y Jamundí.

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La iniciativa beneficiará a tiendas de barrio, minimercados, panaderías, cafeterías y otros pequeños establecimientos con formación, acompañamiento especializado y herramientas para fortalecer la administración de sus negocios, mejorar su competitividad y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado.

Desde su creación en 2017, el programa Emprendedores Bavaria ha acompañado a más de 85.000 tenderos en el país. Según la compañía, quienes han participado registran, en promedio, incrementos superiores al 30 % en sus ingresos, además de mejoras en la gestión de sus establecimientos y en la relación con sus clientes.

El programa contempla capacitación en temas como administración, ventas y digitalización mediante contenidos desarrollados junto con hackÜ y el Centro de Emprendimiento OnGoing de la Universidad EAFIT. También ofrecerá un modelo de aprendizaje a través de WhatsApp, asesoría para optimizar aspectos como el surtido y la exhibición de productos, orientación para acceder a opciones de financiación e incentivos para los negocios con mejor desempeño.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en la región existen más de 10.800 empresas activas pertenecientes a este sector, considerado uno de los principales dinamizadores de la economía local.

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Vivian Argueta, Vicepresidente Transformación Empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, afirmó que “las empresas esenciales son el motor de la economía regional. Tiendas de barrio, panaderías, cafeterías y pequeños comercios generan oportunidades donde más se necesitan y hacen posible que el crecimiento llegue a todos los lugares”.

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de agosto y podrán postularse propietarios y administradores de pequeños comercios interesados en fortalecer la gestión y el crecimiento de sus negocios.