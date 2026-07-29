Ecopetrol inicia exportaciones directas de asfalto sólido a Centro y Suramérica

Con un nuevo modelo logístico integrado, Ecopetrol inició las entregas directas de asfalto sólido a clientes de Centroamérica y Suramérica, una estrategia con la que espera aumentar sus exportaciones y mejorar la rentabilidad de este negocio.

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Las primeras dos cargas, que suman 3.000 toneladas, fueron despachadas desde el puerto de Cartagena con destino a Panamá y Nicaragua. El esquema, implementado desde junio, integra toda la cadena de valor: la producción del asfalto líquido en la Refinería de Barrancabermeja, su solidificación en el Magdalena Medio y el transporte terrestre y marítimo hasta los puertos de destino.

Según la empresa, este modelo permitirá realizar despachos mensuales a países como Brasil, Chile, Nicaragua, Panamá y Perú, facilitando el ingreso a mercados donde se demanda el producto en estado sólido. Además, la optimización logística representa una rentabilidad adicional estimada del 2 % y podría impulsar un crecimiento de hasta 100 % en los ingresos derivados de estas exportaciones.

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Ecopetrol recordó que durante los últimos dos años ha comercializado cerca de 34.000 toneladas de asfalto sólido en mercados internacionales, aunque bajo un esquema en el que las entregas concluían en territorio nacional y la logística hasta el destino final quedaba en manos de los compradores.

Con esta nueva estrategia, la compañía se fijó la meta de exportar 30.000 toneladas de asfalto sólido en 2026, lo que representaría un incremento de un 117 % frente al año anterior. La empresa aseguró que continuará fortaleciendo su cadena logística para ampliar su presencia en mercados internacionales y responder al crecimiento de la demanda.