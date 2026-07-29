NCS Brands, empresa colombiana de moda, proyecta expansión internacional y 83 nuevas tiendas

Las exportaciones de la industria textil y de la moda colombiana superaron los USD 836,7 millones durante el último año, con un crecimiento del 2 % frente al periodo anterior, según cifras de Analdex. En ese contexto, varias empresas del sector avanzan en estrategias para ampliar su presencia nacional e internacional.

Una de ellas es NCS Brands, propietaria de las marcas QUEST y QST, que reportó una facturación de $259.412 millones en 2025, equivalente a un crecimiento del 16,22 %. La compañía cerró el año con 179 puntos de venta, de los cuales 171 corresponden a QUEST y ocho a QST.

Durante el segundo semestre, la empresa prevé abrir 10 nuevas tiendas en Colombia y avanzar en su llegada a México, además de explorar mercados como Ecuador y Venezuela.

“Para el segundo semestre proyectamos seguir creciendo impulsados por una agenda comercial sólida, el lanzamiento de nuevas colecciones, colaboraciones con marcas y figuras de alto impacto nacionales e internacionales y el fortalecimiento de nuestros canales de venta y distribución. Vemos un entorno favorable para la industria de la moda colombiana en los próximos años, impulsado por una mayor confianza en el desarrollo económico del país. Aprovecharemos ese momento para acelerar nuestra expansión y seguir llevando el talento y la creatividad de la moda colombiana a nuevos mercados”, afirmó Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands.

Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands. Foto: NCS Brands / API

Hasta 2030, NCS Brands estima invertir cerca de $25.000 millones para abrir 83 nuevas tiendas, fortalecer su infraestructura, incorporar tecnología y desarrollar nuevos negocios. Además, prevé generar alrededor de 1.000 nuevos empleos y avanzar en la adquisición de una marca y el desarrollo de otra propia para ampliar su portafolio.