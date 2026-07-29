Cambio en el BBVA Colombia: por primera vez una mujer liderará la entidad financiera

Luego de 30 años de presencia en Colombia, país al que llegó mediante la compra de una participación en el Banco Ganadero, el español BBVA anunció un cambio en su equipo directivo local.

La madrileña Gloria Couceiro fue designada como nueva presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa ese cargo y en una de las pocas que actualmente dirigen establecimientos de crédito en el país.

Couceiro sucederá a Mario Pardo, quien estuvo en el cargo durante los últimos seis años y medio y asumirá nuevas responsabilidades dentro del Grupo BBVA.

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La ala ejecutiva, quien es licenciada en ciencias económicas y empresariales, es responsable global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones de BBVA desde 2021. Con 27 años de trayectoria en BBVA, se incorporó a BBVA en 1999 como analista de renta variable. Posteriormente, ocupó distintos puestos de responsabilidad en el área de Finanzas, incluyendo funciones de estrategia, control presupuestario y en el equipo de Relación con Inversores. Entre 2016 y 2021, fue responsable de Relación con Inversores y Accionistas del Grupo. Inició su carrera como auditora en Arthur Andersen (ahora Deloitte).

El BBVA es el cuarto banco en Colombia medido por sus activos y el primero de origen internacional. A mayo de 2026 registraba activos por 113 billones de pesos, un patrimonio de 7 billones y utilidades por 375.739 millones de pesos.

Oficina del BBVA en Mitú Foto: BBVA

El relevo en la presidencia del banco está sujeto a los órganos de gobierno de la entidad en Colombia y a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Está planeado para que se haga efectivo el 1 de septiembre.