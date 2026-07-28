¿Cómo invertir en finca raíz desde $230.000? Así funciona el modelo de fracciones inmobiliarias

Aunque el 60 % de los colombianos manifiesta interés en invertir para construir su futuro financiero, el 21 % considera que necesita una gran cantidad de dinero para comenzar y otro 21 % percibe que los procesos son demasiado complejos, según el Índice de Arrepentimiento Financiero, elaborado por MejorCDT y la firma de investigación Views con más de 2.000 encuestados en el país.

En ese contexto, han surgido alternativas como la inversión fraccionada en inmuebles, un modelo que permite participar en proyectos inmobiliarios mediante montos desde $230.000. A través de plataformas como Inversapp, los inversionistas adquieren fracciones de una propiedad mediante un contrato de cuentas en participación y reciben un activo digital (Smart Contract) que certifica su participación.

“Las rentabilidades de este modelo provienen de dos fuentes. La primera corresponde a los ingresos obtenidos por el alquiler, es decir, por los ingresos de la operación turística de la propiedad, que se distribuyen entre quienes poseen las fracciones. La segunda se relaciona con la valorización del inmueble a lo largo del tiempo... Ni la valorización ni los retornos de la operación están garantizados”, explicó Luis Fernando Urrego, fundador de Inversapp y miembro de la junta directiva de Colombia PropTech.

Según Urrego, este esquema busca facilitar el acceso a la inversión inmobiliaria sin necesidad de adquirir una propiedad completa ni asumir directamente su administración. Actualmente, la plataforma reúne proyectos como un apartamento turístico en Santa Marta y un hotel boutique en el barrio Getsemaní de Cartagena.

Desde su lanzamiento en 2024, cerca de 100 familias han participado en este mecanismo. No obstante, el directivo recomendó evaluar las características de cada proyecto y tener en cuenta que, como ocurre con cualquier inversión en finca raíz, los resultados dependen del comportamiento del mercado, la ocupación de los inmuebles y el horizonte de inversión de mediano y largo plazo.