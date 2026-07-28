Daniel Muñoz tiene pretendientes: revelan la lista de posibles destinos para el colombiano

Daniel Muñoz fue una pieza fundamental para la Selección Colombia en el Mundial 2026. El defensor antioqueño marcó un golazo contra Uzbekistán en el debut y repitió en la segunda salida ante RD Congo, ambos por la fase de grupos.

Bayern Múnich se pronunció sobre la venta de Luis Díaz: directivo aclaró el tema de Al-Hilal

Aunque ante Portugal, Ghana y Suiza no brilló con la misma intensidad, los medios internacionales lo catalogaron como uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Ahora mismo tiene contrato vigente con el Crystal Palace hasta 2028; sin embargo, ha despertado el interés de empresarios que le estarían calentando el oído para la próxima temporada.

Según el periodista Felipe Sierra, hay dos opciones sobre la mesa para Daniel Muñoz: “Hay un interés de un equipo de la Premier League que le gustaría comprarlo y hay un interés de Arabia Saudita”.

Muñoz lleva sonando varias temporadas para salir del Crystal Palace, pero nunca ha llegado una oferta que colme las expectativas de la dirigencia. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 22 millones de euros.

Daniel Muñoz cabecea el balón durante un calentamiento de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

¿Quién es Daniel Muñoz? Carrera, títulos y presente

El lateral antioqueño acaba de cumplir 30 años y está en la edad perfecta para dar el gran salto de su carrera, después de haber destacado en el Genk de Bélgica y aterrizar en la Premier League por pedido de Oliver Glasner.

En Crystal Palace se siente a gusto y ha quedado en la historia. Con esa camiseta ha conseguido los tres títulos más importantes que tiene en su vitrina: la FA Cup 2025 (ante Manchester City) y la Community Shield 2025 (ante Liverpool) y la Conference League (ante Rayo Vallecano).

Lucas González confirma los dos fichajes que están cerca de Atlético Nacional: dio buenas referencias

Daniel Muñoz es un habitual convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, valor añadido a su potencial como fichaje para este mercado de verano en Europa.

Lo que la gente esperaba de él en el Mundial 2026 se cumplió. El antioqueño fue una lanza de ataque para la Tricolor y marcó dos goles en su primera participación.

En algún momento llegó a sonar para mudarse a España o Italia; sin embargo, esas opciones que parecían tan atractivas no llegaron a materializarse.

Sus números son más que buenos para la posición de lateral derecho o carrilero, como lo usan regularmente en el Crystal Palace. En total tiene 383 partidos jugados como profesional, 41 goles y 47 asistencias.

Aunque es hincha furibundo de Atlético Nacional, su debut en Colombia fue con la camiseta de Águilas Doradas. Luego estuvo un corto tiempo en el cuadro verdolaga, antes de mudarse al Genk de Bélgica junto a Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí.

Al Crystal Palace llegó en 2024 a cambio de 8 millones de euros, cifra que ha devuelto con goles, asistencias y títulos.