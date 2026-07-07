Descarado pisotón a Daniel Muñoz: Xhaka lo golpeó y el VAR lo pasó por alto en el Mundial 2026

Daniel Muñoz fue víctima de una fuerte falta por parte de Granit Xhaka, de Suiza, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026.

El volante del equipo rival llegó tarde a una pelota dividida y le propinó un fuerte pisotón al lateral de la selección Colombia. El dolor fue tal que el jugador del Crystal Palace permaneció durante varios minutos sin poder apoyar el pie con normalidad sobre el campo de juego.

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De acuerdo con las imágenes captadas por las múltiples cámaras de la transmisión, el golpe en el tobillo de Muñoz fue sumamente fuerte. El árbitro salvadoreño Iván Barton sancionó la acción con tarjeta amarilla para el infractor y no recibió un llamado del VAR para considerar una posible expulsión.

¿ERA PARA MÁS? Xhaka vio la amarilla por esta infracción a Daniel Muñoz.



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Por fortuna para la Tricolor, Muñoz pudo continuar en el terreno de juego y el cuerpo técnico de Lorenzo no se vio obligado a realizar un cambio en la zona defensiva.

Desde esa acción y hasta el cierre del tiempo reglamentario, el lateral derecho, que milita en Inglaterra, mostró un buen desempeño. El partido siguió su curso, las acciones bajaron de intensidad y se mantuvo el 0-0, lo que dio paso al tiempo extra.

Arbitraje protagonista

Iván Barton inclinó sus decisiones en contra de la Selección Colombia durante el tiempo extra de los octavos de final de la Copa del Mundo.

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El defensa central Dávinson Sánchez recibió una amonestación tras un forcejeo con un rival. Todo el banquillo protestó esa decisión y recibió una advertencia por parte de la cuarta árbitra, así como del árbitro central, quien amonestó con tarjeta amarilla al asistente Amaranto Perea.

Paridad en los 90′

Colombia y Suiza protagonizaron un duelo de alta intensidad en los octavos de final del Mundial 2026, pero no lograron romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios y llevaron la definición a la prórroga.

En un partido muy equilibrado, ambas selecciones mostraron orden táctico y solidez defensiva, lo que redujo al mínimo las opciones claras de gol.

Daniel Muñoz de Colombia intenta detener un disparo del suizo, Fabián Rieder, durante el juego de los octavos de final del Mundial 2026 en Vancouver, Canadá. Foto: Cortesía FCF

La selección colombiana tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo con un potente remate de Gustavo Puerta que encontró una brillante respuesta del arquero Gregor Kobel.

A partir de ese momento, el conjunto cafetero intentó imponer su velocidad por las bandas, mientras Suiza respondió con una presión constante y un juego físico en la mitad del campo.

En la segunda parte, el equipo europeo adelantó sus líneas y generó mayor peligro, obligando a Colombia a replegarse por varios pasajes del encuentro. Sin embargo, la defensa encabezada por Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí respondió con firmeza para mantener el arco en cero.

Jhon Lucumí en la acción que pudo marcar el gol de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Colombia también generó una opción de balón detenido que estuvo cerca de abrir el marcador, pero la igualdad se mantuvo hasta el pitazo final. Tras el intenso 0-0, el último boleto a los cuartos de final quedó pendiente de definirse en el tiempo suplementario.