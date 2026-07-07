El himno de Colombia sonó en Vancouver y conmovió al mundo: emocionante juego ante Suiza

Alegría total en Vancouver, Canadá, con el himno de Colombia. Este martes, 7 de julio, los hinchas cafeteros volvieron a entonar las letras patrias, ahora en el estadio BC Place, generando total emoción en el Mundial 2026.

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL: así sonó el Himno de Colombia en la previa al partido vs. Suiza.



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🔴 Suiza vs. Colombia EN VIVO: repase los mejores momentos

Los mismos jugadores de la Selección Colombia reflejaban la alegría que les producía cantar el himno nacional en el campeonato del mundo. Es la cuarta vez que el combinado Tricolor alcanza los octavos de final de una cita orbital.

Se trata de un duelo histórico, tanto para Colombia como para Suiza. Ambos seleccionados tienen la ronda de cuartos de final como su mejor participación en el torneo. La Tricolor en una oportunidad (2014), mientras que los suizos en tres ocasiones (1934, 1838 y 1954).

Desde la previa se divisaba un espectáculo por parte de los hinchas de Colombia. Hasta el propio entrenador de Suiza, Murat Yakin, se refirió al respecto en rueda de prensa y dejó una contundente declaración.

“Sabemos lo que nos espera mañana; estará lleno de hinchas colombianos. Pero la gente está acostumbrada. Tenemos que estar en nuestro mejor momento, con toda nuestra energía. También habrá muchos hinchas suizos en el estadio. Somos un equipo fuerte; queremos ganarles en la cancha, no con la afición”, dijo Yakin en declaraciones recogidas por As Colombia.

El Himno de Colombia ya había emocionado en México

Tanto Ciudad de México como Guadalajara fueron escenarios de emoción gracias al himno nacional. En el primer partido, contra Uzbekistán, y en el segundo compromiso, ante RD Congo, las letras patrias fueron tema de conversación entre la prensa y los aficionados.

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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Luego fue el turno de Estados Unidos

Contra Portugal en Miami, y enfrentando a Ghana en Kansas City, el himno colombiano puso la piel de gallina. Era el turno para que en dos ciudades muy importantes de Estados Unidos se viviera la emoción por la Tricolor.

¡EMOCIONANTE EL HIMNO DE COLOMBIA!



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Ahora le tocó el turno a Canadá, donde miles de aficionados coparon las tribunas del estadio BC Place de Vancouver, esperando que su aliento termine influyendo, para bien, en una victoria que sería histórica para el combinado cafetero.

Sobre los hinchas, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó: “Nos genera un compromiso. Que la gente sea feliz por un resultado de la Selección no es bueno, pero creo que las ganas de darle la alegría a la gente es algo que buscamos. Se ha viralizado a nivel mundial y muchas selecciones están reaccionando de la misma manera, pero los primeros fuimos nosotros”.