Ella es Elsa Noguera, la próxima ministra de Transporte designada por Abelardo De La Espriella

Durante la mañana de este martes 7 de julio de 2026, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció los nombres de seis ministros que estarán presentes al inicio de su mandato, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella designa a otros seis ministros: Elsa Noguera, Viviane Morales, Mauricio Gómez Amín, entre sus próximos funcionarios

Dentro de las personas mencionadas, una de las que destacó fue la de Elsa Noguera, la economista barranquillera, quien asumirá el cargo de ministra de Transporte.

Ante el anuncio del próximo presidente del país, Noguera agradeció en sus redes sociales a Abelardo De La Espriella por el cargo, afirmando que es un honor formar parte del gabinete que gobernará a Colombia durante los próximos 4 años.

“Acepto este reto con gratitud y con la convicción de que llegó el momento de encender el motor del transporte en Colombia. Es hora de reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar los proyectos estratégicos, conectar las regiones y convertir el transporte multimodal en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y empleo”, comentó Elsa Noguera en su cuenta de X.

La trayectoria de Elsa Noguera para convertirse en la próxima ministra de Transporte de Colombia

Elsa Noguera nació en Barranquilla en el año 1973, luego efectuó sus estudios de Economía en la Universidad Javeriana y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios especializada en finanzas (MBA) de la Universidad del Norte.

Durante su carrera política, Elsa Noguera ha sido una de las personas con mayor trayectoria administrativa en el país durante las últimas décadas, enfocada en temas ligados al saneamiento financiero y un liderazgo ejecutivo.

Dentro de su paso, destaca su rol como Secretaria de Hacienda de Barranquilla entre los años 2008 y 2010.

Asimismo, tuvo un mayor impacto cuando fue anunciada como la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras para las elecciones presidenciales del año 2010.

Elsa Noguera. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Ya en los próximos años, Noguera fue designada como alcaldesa de Barranquilla, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la ciudad en asumir el cargo.

Dentro de su administración, que ocurrió entre 2012 y 2015, Noguera se dedicó a impulsar varios proyectos destinados a recuperar el espacio público, la construcción y mejoramiento de colegios en la ciudad, al igual que obrar para mejorar el desarrollo urbano en Barranquilla.

Posterior a su mandato en la capital del Atlántico, fue designada como ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos hasta el año 2019, donde volvió a elecciones regionales y fue elegida como gobernadora del Atlántico para el periodo 2020-2023.

Ahora, Elsa será la próxima ministra de Transporte de Colombia, en donde buscará seguir fortaleciendo los aspectos del sector.

“Cuando el transporte avanza, avanzan las regiones, crece la economía y Colombia no se detiene. Y cuando las obras se ejecutan, la vida de millones de colombianos mejora”, comentó en su cuenta de X.