San Camilo Vargas apareció para salvar a Colombia ante Suiza: gran atajada tras error de Daniel Muñoz

Camilo Vargas cada vez más se consolida como el hombre titular de la Selección Colombia en el arco. El portero que milita en el fútbol mexicano se vistió de héroe en el primer tiempo y tuvo un importante mano a mano que pudo solucionar gracias a sus buenos reflejos y achique ante el remate del rival.

🔴 Suiza 0-0 Colombia hoy, EN VIVO: termina el primer tiempo; la Tricolor se marcha con el empate parcial

El himno de Colombia sonó en Vancouver y conmovió al mundo: emocionante juego ante Suiza

El arquero del Atlas de México tuvo una intervención clarísima durante el primer tiempo que lo convierte en una de las figuras de la Selección Colombia en Canadá. Sobre el minuto 29, hubo un error de Daniel Muñoz queriendo salir con un balón largo y en el rebote los suizos estuvieron cerca del gol.

El jugador Fabian Rieder remató cruzado, cuando tomó el rebote tras el rechazo a medias de Muñoz, donde el guardameta que milita en la Liga MX pudo sostener el cero y no cedió ni un milímetro en el achique frente a frente con el atacante de Suiza.

Rieder tampoco le colocó dirección al remate y Camilo Vargas también pudo aguantar con cu cuerpo. En ese rebote, Johan Mojica pudo rechazar el balón al saque lateral y Suiza así consumó la posibilidad más clara de gol en los primeros 45 minutos.

¡APARECIÓ CAMILO VARGAS PARA SALVAR A CALOMBIA ANTE SUIZA!



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De esta manera, finalizó la primera parte con un 0-0 ante Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio de Vancouver, Canadá. El ganador de este juego se medirá con la Selección Argentina de Lionel Messi en los cuartos de final.

Gustavo Puerta otra figura de Colombia

Antes de la atajada de Camilo Vargas, Gustavo Puerta también probó al arquero de la Selección Suiza, Gregor Kobel, del Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. El volante del Racing de Santander de España es una de las gratas revelaciones del equipo de Néstor Lorenzo y está funcionando en el tándem con Jefferson Lerma en la zona media de la cancha.

TREMENDA ATAJADA DE KOBEL PARA SALVAR A SUIZA



Gustavo Puerta sacó un gran disparo que tenía destino de gol pero apareció el arquero europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SeszjnO8xB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Sobre el minuto 20, Colombia pudo descongestionar el carril interior de la defensa de Suiza para que Gustavo Puerta ganara unos metros en la zona de ataque.

Casi en un lugar de Luis Díaz, el volante pudo controlar, hacer el enganche hacia adentro y rematar al segundo palo del portero Kobel, quien midió la trayectoria de la pelota y pudo sacar al tiro de esquina con mano cambiada. Fue la jugada mas clara de la Tricolor en los primeros 45 minutos en el BC Place de Vancouver.