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🔴 Suiza vs. Colombia hoy, EN VIVO: se confirman dos lesionados para el partido de octavos en el Mundial 2026

En el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá) se define el último tiquete disponible a la próxima fase.

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Redacción Deportes
7 de julio de 2026 a las 6:24 a. m.

Este martes, 7 de julio, se decide la suerte de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Sobre las 3:00 de la tarde (COL) se estará enfrentando a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá), sede elegida por la FIFA para este duelo de octavos de final.

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Colombia parte como favorita por su racha invicta y el rendimiento general de los jugadores; sin embargo, los suizos tienen la esperanza de dar el batacazo y alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1954.

La transmisión oficial de Suiza vs. Colombia estará disponible en cuatro canales: DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.

UNITED STATES - JULY 04: (EDITOR’S NOTE: This image, created on July 4, is a digital cutout composite of image numbers 2280537366, 2280537444, 2281545914 and 2281545997.) In this photo illustration, (L-R) Manuel Akanji and Granit Xhaka of Switzerland and James Rodriguez and Luis Diaz of Colombia ahead of the FIFA World Cup 2026 Round 16 match between Switzerland and Colombia on July 04, 2026. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Las figuras más importantes del partido de Suiza vs. Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Minuto a minuto | Suiza vs. Colombia

En Vivo

7:19 a. m.

Johan Manzambi no jugará

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7:00 a. m.

Baja confirmada para Lorenzo

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6:20 a. m.

Posible alineación de Colombia

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6:15 a. m.

¿A qué hora juega la Selección Colombia?

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7:19 a. m.

Johan Manzambi no jugará

Johan Manzambi, delantero de Suiza, tiene molestias en la rodilla y no jugará el partido contra Colombia en Vancouver. “Sufrió una lesión de rodilla durante el último entrenamiento de fútbol sala”, informó el diario Blick.

7:00 a. m.

Baja confirmada para Lorenzo

La Selección Colombia no podrá contar con Jhon Córdoba para lo que resta del Mundial 2026. “Perdemos a un jugador muy importante”, dijo Néstor Lorenzo.

6:20 a. m.

Posible alineación de Colombia

La Tricolor formaría así: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

6:15 a. m.

¿A qué hora juega la Selección Colombia?

El pitazo inicial en Vancouver está programado para la 1:00 p. m. (hora local), es decir, las 3:00 de la tarde en Colombia.