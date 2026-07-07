Este martes, 7 de julio, se decide la suerte de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Sobre las 3:00 de la tarde (COL) se estará enfrentando a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver (Canadá), sede elegida por la FIFA para este duelo de octavos de final.
Colombia parte como favorita por su racha invicta y el rendimiento general de los jugadores; sin embargo, los suizos tienen la esperanza de dar el batacazo y alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 1954.
La transmisión oficial de Suiza vs. Colombia estará disponible en cuatro canales: DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.