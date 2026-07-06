Lorenzo y el problema interno en la Selección Colombia que afectó a James Rodríguez: respuesta oficial

James Rodríguez, titular con la Selección Colombia en el Mundial 2026, confesó tras el partido ante Ghana por 16avos de final, que estaba padeciendo un serio problema y que esa fue la razón por el cambio en el entretiempo en el estadio de Kansas City, pues en su lugar entró Richard Ríos para reforzar el mediocampo.

Gustavo Puerta, tras ser figura de Colombia ante Ghana, le dejó un mensaje a Suiza: contundente notificación

Sacudón en Selección Colombia: reportan interés del Inter de Milán por fichar a una figura de Lorenzo

Cuando terminó el partido, James confesó que esos problemas de salud mermaron su preparación durante la semana para este choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, previo al juego con Suiza por los octavos de final en Canadá, se refirió a este problema que afectó la interna en la Tricolor.

“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes (vs. Suiza)”, declaró el 10 antes de subirse al bus en Kansas City tras el juego ante Ghana.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: AFP

La pregunta en rueda de prensa era cuestión de tiempo y el mismo Néstor Lorenzo aclaró el tema de salud que no solo afectó a James, sino a varios en la concentración. Parece que el fin de semana y el viaje a Canadá sentó bien para alejar la gripe.

En la misma respuesta donde dijo que Jhon Córdoba sufre desgarro y no va más en esta Copa del Mundo, Lorenzo se refirió a esa gripe que varios sufrieron en la interna y que incluso a James le tocó jugar bajo esas condiciones ante Ghana. Por fortuna, los protocolos sanitarios se han aplicado bien, además de la disciplina de los futbolistas, para superar el imprevisto.

Problema superado en la interna de la Selección Colombia

“El resto, recuperados ya, del estado gripal. Hubo un virus que nos pegó a varios y ya estamos todo bien”, dijo Néstor Lorenzo sobre la gripe en la Selección Colombia.

🚨 Malas noticias para Colombia: Néstor Lorenzo confirmó una baja sensible.



El DT de la selección colombiana informó que Jhon Córdoba sufrió un desgarre y no estará disponible, aunque también aseguró que el virus gripal que afectó al equipo ya quedó atrás. pic.twitter.com/gJJ8CgG1jH — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 7, 2026

De esta manera, todos los jugadores están disponibles tras superar el cuadro gripal y seguramente James Rodríguez estará sin inconvenientes ante Suiza desde el pitazo inicial.

“Suiza es un rival fuerte, duro, no lo hemos visto mucho pero vamos a tener estos días para poderlos ver. Hemos visto como 25 minutos del partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco más de lo que fue Ghana hoy”, señaló James en la zona mixta en Kansas City.

Colombia vs. Suiza: horario y canales de TV