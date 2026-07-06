Partidos de este 7 de julio en el Mundial 2026: horario y canal de TV

Este martes 7 de julio se jugarán dos partidos más por los octavos de final del Mundial 2026. Se conocerán dos países que seguirán con vida y otros que tendrán que devolverse. Esta ronda es de eliminación directa y no habrá margen de error en Estados Unidos y Canadá.

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A primera hora, una gran candidata al título en Norteamérica hará su acto de presencia con otro rival africano que quiere hacer historia. La Selección Argentina se medirá con una aguerrida Egipto que intentará dar la sorpresa con su estrella Mohamed Salah como primera en la lista.

Los egipcios son uno de los mejores equipos de África en la actualidad tras Marruecos y también tienen jugadores en la élite de Europa como Mohamed Salah del Liverpool o Omar Marmoush del Manchester City. Ambos serán titulares que esperan hacer daño en la portería de Dibu Martínez, que tuvo algunos problemas en los 16avos contra Cabo Verde.

Egipto llega a este partido luego de eliminar a Australia en penaltis, mientras que Argentina pudo clasificar in extremis tras un autogol de Cabo Verde para el 3-2 final en el alargue, cuando faltaban minutos para los penaltis. El equipo sudamericano sigue como candidata más allá de cómo se dio la clasificación a octavos y ante el rival que eliminó.

Lionel Messi contra Cabo Verde. Foto: NurPhoto via Getty Images

Hay algunas dudas, pero el poderío de Messi interrumpe y se ve como el gran reto para la defensa de Egipto. Lionel espera aumentar sus números en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y no se esperan muchos cambios en el once titular de Scaloni.

Colombia vs. Suiza

En el partido de fondo, pero ya en suelo canadiense, la Selección Colombia se medirá contra Suiza en el BC Place de Vancouver y el pronóstico es bastante reservado. La Tricolor va comandada por James Rodríguez y Luis Díaz buscando el anhelado cupo a los cuartos para hacer historia.

Selección Colombia juega ante Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo. Foto: Colprensa

Colombia clasificó a esta instancia luego de derrotar 1-0 a la Ghana de Carlos Queiroz en un partido donde fue superior y tuvo posibilidades de alargar el marcador.

Incluso, el equipo africano poco pudo ver posesiones ofensivas y, pese a la mínima diferencia, el equipo colombiano no lo sufrió. Por su parte, Suiza llega a este choque tras eliminar a Argelia con un 2-0.

Partidos de este 7 de julio 2026 en el Mundial

Octavos de final

Argentina vs. Egipto: Estadio Atlanta, Estados Unidos.

Hora: 11:00 am de Colombia

Canal de TV: DSports (DGO), Caracol TV (DITU), Canal RCN (App Canal RCN).

Suiza vs. Colombia: Estadio BC Place, Vancouver, Canadá.

Hora: 3:00 pm de Colombia

Canal de TV: DSports (DGO), Caracol TV (DITU), Canal RCN (App Canal RCN).