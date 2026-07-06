Néstor Lorenzo dio parte final sobre Jhon Córdoba: confirmó lo peor previo al juego con Suiza

Néstor Lorenzo lo confirmó: el delantero de la Selección Colombia, Jhon Córdoba, se pierde el resto del Mundial 2026. El estratega argentino lo reveló oficialmente este lunes, 6 de julio, en rueda de prensa previa al partido contra Suiza por los octavos de final.

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“Jhon está con un desgarro (contra Ghana) y se va a perder el resto del torneo. Perdimos un jugador muy importante. El resto están recuperados. Si hubo un virus que nos pegó a varios, pero ya estamos todos bien”, afirmó Lorenzo, en declaraciones recogidas por As Colombia.

🚨 Malas noticias para Colombia: Néstor Lorenzo confirmó una baja sensible.



El DT de la selección colombiana informó que Jhon Córdoba sufrió un desgarre y no estará disponible, aunque también aseguró que el virus gripal que afectó al equipo ya quedó atrás. pic.twitter.com/gJJ8CgG1jH — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) July 7, 2026

Lo que era casi un hecho entre la prensa deportiva colombiana, acabó siendo una realidad. Colombia, con una evidente falta de gol de sus delanteros, pierde a uno de ellos y ahora encarará el partido contra Suiza con 25 futbolistas de los 26 convocados.

Jhon Córdoba, lesionado durante el partido de Colombia vs. Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Los delanteros, un dolor de cabeza para Néstor Lorenzo

Luego de cuatro partidos, el goleador de Colombia en el Mundial 2026 es Daniel Muñoz, lateral derecho, con dos anotaciones. Luego, asoman Jhon Arias, Luis Díaz y Jáminton Campaz con una anotación cada uno.

Jhon Córdoba se retira del Mundial sin goles, mientras que Luis Javier Suárez y Cucho Hernández siguen en carrera, pero ninguno ha anotado. Luis Díaz, por su parte, después del gol a Uzbekistán no ha enviado el balón al fondo de la portería, y si lo hace, acaba en fuera de juego o invalidado.

Entonces, todos señalan que la falta de gol en Colombia, por parte de sus delanteros, es un punto de mejoría y más en rodas de eliminación directa.

“Se trabaja eso (delanteros), pero el jugador que llega a la Selección es un jugador que hace goles todos los fines de semana y están acostumbrados a esa situación. Son momentos y después aparecen. Yo estoy tranquilo con eso, lo importante es estar ahí asediando al equipo rival”, afirmó Lorenzo.

Luis Díaz sigue con la falta de gol en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Respecto a si Juan Camilo Cucho Hernández tendrá minutos ante Suiza, soltó: “Cualquiera de los jugadores que están puede jugar en algún momento de entrada o ingresando. Juan Camilo lo ha hecho bien y está a disposición”.

Si Colombia le gana a Suiza, ¿contra quién jugaría los cuartos de final?

Contra el ganador de la llave entre Argentina y Egipto. Por eso el partido ante Suiza es de primer nivel para Colombia, porque dejaría cada vez más cerca a la Tricolor de su meta por superar los cuartos de final.

Lorenzo y sus dirigidos planifican de la mejor manera el partido ante Suiza, que arrancará a partir de las 3:00 p.m. (horario colombiano) en el estadio BC Place Vancouver, este martes 6 de julio.