Cambio confirmado en Colombia: salió la posible alineación de Lorenzo para enfrentar a Suiza

Néstor Lorenzo planea darle continuidad a la nómina que venció a Ghana el viernes pasado. El técnico de la Selección Colombia solo haría un cambio obligado por la lesión de Jhon Córdoba, quien está prácticamente descartado para lo que resta del Mundial 2026.

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La única certeza es que Córdoba no alcanzará a recuperarse para el partido frente a Suiza y la Tricolor saldrá con otro delantero en busca de su clasificación a cuartos de final.

Así formaría la Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Aunque James confesó que estuvo sufriendo por un virus gripal, se le vio entrenando con normalidad en Vancouver y apunta a sumar otra titularidad en la Copa del Mundo.

El resto son jugadores que se han ganado la confianza de Lorenzo. Muñoz es el máximo goleador de Colombia en esta edición, la dupla Dávinson-Lucuní ha funcionado como un reloj y Gustavo Puerta se ha vuelto intocable en el mediocampo.

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En el ataque tampoco hay dudas para el DT. Jhon Arias viene de marcar gol contra Ghana en Kansas City, en rueda de prensa, mostró su respaldo a Luis Díaz, a pesar de los goles que ha fallado y los que le han anulado por fuera de lugar.

Colombia se ha acostumbrado a que su once titular salga de memoria, más allá de algunas alternativas que han ido rotando. Aunque la hinchada pide nombres como Juan Fernando Quintero o el Cucho Hernández, Lorenzo es un fiel defensor de darle continuidad al proceso.

Néstor Lorenzo celebra con su cuerpo técnico tras el gol de Jhon Arias. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Suiza trae peligro

Suiza es un rival que plantea cosas muy diferentes a las que dispuso Ghana; sin embargo, el plan de la Selección es tomar la pelota y ser la dominadora desde el primer minuto. Ese plan no cambió sin importar que el rival fuera Uzbekistán, RD Congo o Portugal, y tampoco lo hizo ante los dirigidos por Carlos Queiroz.

Lo cierto es que Lorenzo debe actuar con cautela por el poderío de los suizos. En comparación con su rival anterior, tienen más argumentos técnicos para llevar peligro al arco defendido por Camilo Vargas.

Granit Xhaka es el eje de la selección europea, pero adelante cuentan con delanteros rápidos como Breel Embolo, Dan Ndoye y Ruben Vargas. A esto se suma que Colombia tiene una deuda pendiente por la falta de efectividad frente a la cantidad de opciones que crean sus volantes.

Lucho Díaz solo ha marcado un gol, Suárez todavía no se ha estrenado y James Rodríguez apenas ha intentado con remates de media distancia.