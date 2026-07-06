Después de que Estados Unidos abriera una puerta que jamás se había tocado en el Mundial de Fútbol, ahora parece que otras selecciones buscarán reversar decisiones que consideren injustas o las afecten en el torneo.

Francia se convirtió en el segundo equipo en apelar una tarjeta ante la Fifa: la amarilla contra Michael Olise, compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich, en el encuentro con Paraguay, informó la prensa deportiva internacional.

The Athletic, de manera detallada, dio a conocer el propósito del elenco galo: “La Federación Francesa de Fútbol ha apelado a la Fifa para que anule la tarjeta amarilla de Michael Olise durante la victoria en los octavos de final de la Copa Mundial ante Paraguay”.

Sobre la situación particular de Olise, los múltiples ángulos de las cámaras dan cuenta de que no se justificaba una amarilla en su contra.

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“Olise recibió la amonestación tras un altercado con Matías Galarza. El paraguayo se tiró al suelo sujetándose la cara, pero las repeticiones mostraron que el delantero del Bayern Múnich solo le estaba sujetando la camiseta”, afirmó el citado medio.

Si bien la amarilla de Olise no es comparable con la roja de Folarin Balogun, de Estados Unidos, Francia teme que, de recibir una nueva amonestación, su extremo y figura se pierda una esporádica semifinal.

“La amonestación significa que Olise se perdería una posible semifinal de la Copa Mundial si recibe otra tarjeta amarilla y Francia avanza en el partido de cuartos de final del jueves contra Marruecos”, explicó.

Michael Olise, de Francia, y Matías Galarza, de Paraguay, tuvieron un cruce durante el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Fuentes con conocimiento de la situación, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hacerlo públicamente, confirmaron que Francia había apelado la decisión ante el organismo rector mundial. Se ha contactado con la Fifa para obtener comentarios”, concluyó el reporte que se filtró en las últimas horas.

De esta forma, queda en evidencia que las determinaciones de la Fifa y el haber aceptado quitarle la roja a Balogun, de Estados Unidos, impactaron en las demás selecciones, que ahora buscarán hacer lo mismo para evadir sanciones en su contra.

Hasta el mediodía de este lunes no se habían conocido pronunciamientos de los organizadores para saber qué tratamiento le darán al pedido de la actual subcampeona del mundo. En caso de aceptarlo o negarlo, se dará pie a una nueva polémica por el antecedente mencionado.

Francia se estrella con Marruecos

Hasta ahora, Francia ha llevado un Mundial sencillo en comparación con otros. Su fase inicial la resolvió sin mayores problemas; en dieciseisavos se libró de Suecia y con Paraguay batalló, pero al final se quedó con el tiquete.

Marruecos, en cuartos, será la primera nación que pueda generarles problemas a los dirigidos por Didier Deschamps. Dicho partido decisivo se jugará el próximo jueves, 9 de junio, desde las 3:00 p. m. (hora de Colombia).