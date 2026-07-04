Influencer colombiana se volvió viral por su parecido con Erling Haaland; llamó la atención en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 ha generado miles de reacciones en redes sociales desde su inauguración. Además de los partidos y las actuaciones de las diferentes selecciones, varios futbolistas se han convertido en tendencia, entre ellos Erling Haaland, quien ha sido uno de los jugadores más comentados durante el torneo.

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El delantero de Noruega ha llamado la atención por su desempeño con la selección de su país y por los goles que ha marcado a lo largo de la competencia.

Al mismo tiempo, en plataformas como TikTok y X han circulado videos, fotografías y memes sobre el futbolista, al punto de que una creadora de contenido colombiana terminó haciéndose viral por el supuesto parecido físico que tendría con él.

Se trata de Ana Sofía Montoya, una tiktoker que decidió hablar sobre las comparaciones que recibe desde hace varios días. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que el tema ya se convirtió en un chiste recurrente entre ella y sus seguidores.

“Si se dan el chistecito que mantenemos acá entre nosotros de que yo soy Haaland, ¿cierto? Bueno, para empezar el chistecito, a veces me parece más chistoso que otras veces”, comentó.

@anasofiamontoyabe ahora mi propósito de vida es conocer a haaland y preguntarle si le parece que nos parecemos ♬ original sound - Ana Sofia Montoya Bernal

La influencer también contó que ha seguido de cerca los partidos de Noruega durante el Mundial y destacó el rendimiento del delantero en la competencia.

“Ante todo, Haaland lo ha hecho excelente. Yo pongo todos los partidos, me emociono como si fuera mi país, como si fuera yo misma”, afirmó.

Aunque aseguró que entiende el origen de las bromas, reconoció que le sigue sorprendiendo que tantas personas consideren que ambos tienen un gran parecido físico.

“Cada vez que Haaland sale en la pantalla, yo no puedo creer que en serio a ustedes les parezca que yo soy igual a esa persona (...) Físicamente me parece muy triste que ustedes todos digan que yo me parezco a Haaland”, dijo entre risas.

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Sin embargo, el momento que más llamó la atención del video fue cuando relató un sueño que tuvo después de ver uno de los encuentros de la selección de Noruega.

Según explicó, esa noche soñó que ella era el propio Erling Haaland y que estaba disputando el Mundial de 2026.

“Anoche me fui a dormir después del partido de Noruega, después de haber metido dos goles. Bueno, y me voy a dormir y sueño toda la noche que soy Haaland. No los estoy jodiendo, soñé que era Haaland”, relató.

La creadora de contenido aseguró que el sueño transcurría durante una final del campeonato, en la que Noruega estaba perdiendo frente a Argentina.

“Era un sueño demasiado estresante porque iba perdiendo el Mundial. Creo que la final era contra Argentina, no me pregunten (...) Yo era Haaland, yo medía dos por cuatro y yo iba perdiendo. Messi me metía un gol y yo era como: ‘Santo Cristo’”, comentó.

Al finalizar su historia, la influencer atribuyó el curioso sueño a todo el contenido relacionado con el Mundial que ha consumido durante las últimas semanas.

“Creo que tengo que hacer una desintoxicación porque creo que me convencí a mí misma de que soy Haaland. Se me subieron los humos”, concluyó.