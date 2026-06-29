Este es el jugador del Mundial 2026 con la colección de bolsos más costosa: suma miles de dólares

Mientras la mayoría de futbolistas suelen llamar la atención por relojes exclusivos, autos deportivos o viajes en aviones privados, Erling Haaland ha conseguido destacar por un accesorio poco habitual dentro del universo del deporte.

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Se trata de una colección de bolsos de lujo que alcanza cifras que superan los miles de euros.

El tema se volvió viral en redes sociales después de que el creador de contenido especializado en moda de lujo Kevin Fashioned, quien reúne más de 8,5 millones de seguidores en redes sociales, analizara algunas de las piezas que hacen parte del armario del delantero noruego, una de las figuras más visibles del Mundial 2026.

El jugador del Mundial 2026 con la colección de bolsos más exclusiva. Foto: AP Photo/Charles Krupa

Lejos de tratarse de accesorios convencionales, el jugador parece tener una clara debilidad por la casa de moda Hermès y, especialmente, por los modelos Birkin, considerados entre los bolsos más exclusivos y difíciles de conseguir en el mercado de lujo.

Estas son algunas de las piezas que hacen parte de la colección:

Hermès Birkin HAC Rock Leather

Una de las imágenes que más comentarios ha despertado por parte de los amantes de la moda fue cuando el jugador fue captado bajándose de un jet privado con una de las piezas más llamativas de su colección.

Se trata de la Hermès Birkin HAC Rock Leather, una versión de gran formato que sobresale por incorporar un bolsillo frontal amplio y por ser una referencia extremadamente rara dentro del catálogo de la firma francesa.

Hermès Birkin HAC Rock Leather Foto: Captura Privé Porter

De acuerdo con la información de Privé Porter, página de diseños exclusivos, este modelo tendría un valor de 68.000 dólares, es decir, aproximadamente $233.549.848 pesos colombianos.

Mini Black Box Birkin

En la misma ocasión se vio a Erling cagando una Mini Black Box Birkin al interior de la HAC Rock Leather, siendo esta una de las versiones más clásicas y reconocibles de Hermès.

Aunque visualmente es más discreta que otras piezas del futbolista, sigue siendo una cartera exclusiva y muy codiciada entre coleccionistas y clientes habituales de la marca.

Mini Black Box Birkin Foto: Captura Privé Porter

El hecho de transportar una Birkin dentro de otra terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados entre seguidores del lujo y la moda.

Togo Birkin

Otra de las piezas destacadas por Kevin Fashioned fue una Togo Birkin, un modelo que se diferencia por su tamaño amplio y por incluir varios compartimentos que la hacen especialmente funcional.

Según explicó el creador de contenido, esta cartera tendría un precio aproximado de 56.000 dólares ($192.335.169 pesos colombianos).

Togo Birkin Foto: Captura Collector Square

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Más allá del valor, el bolso se caracteriza por ofrecer gran capacidad para llevar objetos de uso diario sin perder el sello exclusivo de Hermès.

Birkin HAC tamaño 40

Dentro de la colección también aparece la Birkin HAC tamaño 40, una de las siluetas más grandes de la marca.

Esta pieza estaría valorada en aproximadamente 37.000 dólares ($127.078.593 pesos colombianos) y mantiene el diseño estructurado que caracteriza a la línea Haut à Courroies (HAC), una de las más tradicionales de Hermès.

Birkin HAC tamaño 40 Foto: Captura Janefinds

Endless Road HAC

Entre las referencias menos comunes destaca la Endless Road HAC, una edición especial que incorpora ilustraciones de montañas en la parte frontal del bolso.

Según el análisis de Kevin Fashioned, no es habitual que Hermès introduzca este tipo de intervenciones gráficas en sus diseños, lo que aumenta aún más su exclusividad.

Quienes quieran conseguir una pieza similar tendrían que invertir 45.000 dólares, es decir, $154.555.046 pesos colombianos.

Hermès Endless Road HAC Foto: Captura Madison Avenue

Hermès Black Togo

Otra cartera que hace parte de la colección del delantero es la Hermès Black Togo, Según el experto, actualmente es una de las referencias más difíciles de conseguir porque se encuentra prácticamente agotada.

En página expertas en accesorios de lujo como Farfetch tiene un costo de $100.998.298 de pesos colombianos con impuestos incluidos.

Hermès Black Togo Foto: Captura Farfetch

White Himalayan Birkin

De acuerdo con Kevin Fashioned, el futbolista habría regalado a su pareja una White Himalayan Birkin, considerada una de las carteras más lujosas y difíciles de conseguir en el mundo.

Esta edición destaca por sus acabados premium y por incorporar incrustaciones de diamantes, elevando su valor hasta aproximadamente 330.000 dólares.

White Himalayan Birkin Foto: Captura Von Rosenthal

Con una colección que reúne algunas de las firmas y diseños más exclusivos del mercado, Erling Haaland también llama la atención fuera de las canchas.

Más allá de su desempeño en el Mundial 2026 y su carrera deportiva, el delantero ha dejado ver un gusto marcado por los bolsos de lujo, una afición que suma miles de euros y que lo ubica entre las figuras del fútbol con una de las colecciones más costosas del momento.