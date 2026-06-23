Sigue en marcha el Mundial 2026. A diario hay partidos y la actuación de las máximas estrellas que no han defraudado. Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son lo líderes de la tabla de goleadores.

Dos juegos les han bastado a estos para estar en carrera por el premio individual. En la próximo jornada habrá un mano a mano entre los europeos. Francia vs. Noruega será el próximo 26 de junio, desde las 2:00 p.m.

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Al término del partido más reciente de los noruegos la prensa tomó las declaraciones de quien milita en Manchester City. Este respondió de manera jocosa, tomándose de buena forma el encuentro al que no llegan como favoritos.

“No me importa mucho. Probablemente nos van a ganar y se van a llevar el título”, le contestó Erling a la periodista que le consultó de verse en campo con Mbappé.

Las aspiraciones de Noruega eran altas, y tras haberlas cumplido, el referente sabe que el camino empezará a complicarse.

A Erling Haaland le preguntaron sobre el partido decisivo del Grupo I de Noruega contra la Francia de Kylian Mbappé.



🗣️ “No me importa mucho. Probablemente nos ganen y se lleven el título”. (Sonríe) 😂🇳🇴 pic.twitter.com/01bDPhYjhf — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 23, 2026

“Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto”, agregó en su respuesta.

Para los Vikingos Rojos el haber alcanzado la clasificación después de ganarle a Irak y Senegal es una marca a resaltar en su historia futbolística. Sus mejores participaciones, hasta ahora, fueron en Francia 1938 y 1998 cuando llegaron a octavos de final.

Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega Foto: AP Photo/Charles Krupa

Esta vez habrá que ver con qué selección se miden en los dieciseisavos de final. Si llegase a ser un mejor tercero o clasificado menor, podrían soñar más fuerte con avanzar hasta una próxima instancia.

Cabe recordar que para esta Copa del Mundo el formato cambio. Al ser 48 selecciones y no 32, Fifa incluyó la instancia de dieciseisavos; luego de eso vienen los octavos y de ahí en adelante las fases que ya se conocen.

Cristiano no entra al baile

Messi, Mbappé, Haaland, Kane, Lamine, Salah… todas las estrellas presentes en el Mundial han sido ya protagonistas. ¿Todas? No. Falta una. El portugués Cristiano Ronaldo, que este martes tendrá la ocasión ante Uzbekistán de limpiar su nombre.

Cristiano Ronaldo se lamenta por el resultado de Portugal vs. RD Congo. Foto: Xinhua via AFP

Las comparaciones son especialmente odiosas en este inicio de Mundial. Messi, su alter ego durante dos décadas, lleva cinco goles en dos partidos, se ha convertido en el máximo goleador histórico de los Mundiales y el lunes clasificó a Argentina para los dieciseisavos.

Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los futbolistas del momento, han tenido también un comienzo espectacular: cuatro goles y clasificación para la segunda fase en el bolsillo.

Todos por la Bota de Oro

Los tres, además, parecen haber entrado en una desenfrenada carrera por ganar la Bota de Oro en este Mundial.

Harry Kane aspira a ganar Mundial 2026 y Bota de Oro con Inglaterra. Foto: Getty Images

El inglés Harry Kane, autor de un doblete frente a Croacia, tendrá la ocasión este martes de seguir en esa pelea si logra marcar ante Ghana y ayudar a los Three Lions a asegurar el pase a los cruces.

Incluso jugadores que no brillaron en el debut, como el español Lamine Yamal y el egipcio Mohamed Salah, se reivindicaron el domingo liderando la victoria de sus selecciones.

*Con información de la AFP.