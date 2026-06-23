Nuevo fichaje bomba del Real Madrid: estrella de Argentina lo seduce y pagaría 120 millones de euros

Todos los focos de la selección Argentina se van con Lionel Messi por su nivel altísimo en los dos primeros partidos del Mundial 2026. Sus cinco anotaciones lo ponen en las portadas de los diarios deportivos más importantes del mundo.

Si bien lo de la ‘Pulga’ es majestuoso, hay otros elementos del combinado albiceleste que también destacan en un segundo plano. Uno que es eje fundamental del medio campo es Enzo Fernández.

Enzo Fernández, de la Selección Argentina en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Fernández, el objetivo de ‘Mou’

Dicho volante, que hoy día milita en Chelsea de Inglaterra, es a quien estaría apuntando José Mourinho para que sea su nuevo fichaje de lujo. Ese fue el reporte de las últimas horas hecho por parte del medio español AS.

“Mourinho quiere a Enzo Fernández“, anunció uno de los portales de mayor importancia en suelo ibérico.

Inmediatamente después de esto, otras notas salieron para profundizar sobre dicha información. Un medio que lo hizo fue The Athletic, quienes precisaron sobre el valor que tendría la transacción.

Al parecer, los Blues no se cierran a la posibilidad de que el volante salga de sus filas. Eso sí, exigen que la cifra pagada sea la que tienen prevista y que rondaría más de los 100 millones de euros.

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“El Chelsea está dispuesto a vender a Enzo Fernández si un club acepta cumplir con su etiqueta de precio de 120 millones de libras”, afirma el citado portal.

A su vez, habría que resolver temas salariales con el jugador, así como finiquitar de manera anticipada un contrato a larga duración con los de Londres para así poder ir a la Casa Blanca.

Guiños de Enzo al Madrid

Durante varios mercados de pases se ha venido hablando de dicha posibilidad. En algunas ocasiones parece que todo se destraba, pero luego vuelve el trato a estancarse.

En medio de dicha coyuntura, Enzo también ha jugado un partido aparte haciéndole guiños al Real Madrid, que de manera directa o indirecta los conoce y ve cómo el argentino aprobaría el fichaje.

Hace unos meses, Fernández no tuvo reparo en confesar que le gustaría ir a vivir en la capital de España.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera“, dijo en una entrevista en YouTube con Avirales.

Eso le llegó a generar algunas complicaciones en Chelsea por ser considerado algo desleal; por fortuna, su nivel alto en el elenco inglés predominó, alejando así las críticas en su contra.

Así juega el Mundial

Dos partidos lleva Enzo en el presente Mundial de Norteamérica. Para este fue elegido como titular en el esquema de Lionel Scaloni. Hace cuatro años se estaba ganando el puesto y acabó por consagrarse en el medio campo.

Enzo Fernández, volante de la Selección Argentina en rueda de prensa. Foto: AP Photo/Tony Gutierrez

En el juego ante Argelia y Austria disputó los 90 minutos. Fue el último que salió mejor calificado con 7.0. Hasta la fecha no ha logrado ni goles ni asistencias, pero es pieza clave para la mitad del campo donde lo acompañan Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.