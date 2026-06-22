Lionel Messi es el nuevo goleador histórico de los mundiales: esta fue la pintura con la que superó a Klose

Lionel Andrés Messi Cuccittini se convierte en el máximo goleador en la historia de los campeonatos del mundo con 17 tantos, superando al alemán Miroslav Klose. Un récord que está al alcance únicamente de los más grandes de este certamen, y que termina de encumbrar a ‘la pulga’ como uno de los mejores deportistas de la historia.

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Messi consigue este récord tras una pinturita que dibujó con su pierna izquierda, llegando al borde del área y rematando con sutileza al arco de Austria, lo que le permitió abrir un partido enredado para la albiceleste. Tras el excelso pase de Molina al medio, Thiago Almada la deja pasar y permite que el ’10′ remate como solo él sabe hacerlo.

El campeón de Qatar 2022 escribe su leyenda en el Mundial 2026, una actuación que no solamente fue épica por la cifra alcanzada, sino porque lo consigue tras errar un penalti en el partido frente a Austria, válido por la fecha 2 de la Copa del Mundo en Norteamérica.

Messi, quien para muchos es el mejor jugador de la historia, tuvo una increíble madurez a la hora de encarar las Copas del Mundo, ya que su gran cuota goleadora llegó a partir de 2022 y, en este 2026, consolida, en tan solo dos partidos, su segunda mejor actuación mundialista.

Goles de Messi en cada Copa del Mundo

Para Alemania 2006, el joven astro argentino, convocado por José Pékerman, pudo anotar su primer gol frente a la extinta selección de Serbia y Montenegro, en un partido en el que los sudamericanos arrasaron y le endosaron un 6-0 a los europeos.

En Sudáfrica 2010, Argentina vivió uno de sus momentos más vergonzantes, tras caer 4-0 en cuartos de final frente a Alemania. Messi, dirigido por su ídolo, Diego Armando Maradona, vivió su peor mundial, yéndose, por única vez en su carrera, sin anotaciones.

Para Brasil 2014, Messi tuvo una fase de grupos excelsa donde anotó sus cuatro goles, incluido el recordado zapatazo a Irán en el último minuto de aquel 1-0. Pero para las fases finales, la leyenda del Barcelona se fue opacando y, tanto Di María como Mascherano, fueron las piezas clave para que Argentina llegara a la final contra Alemania.

En Rusia 2018, de nuevo Messi y Argentina tuvieron una copa difícil, pasando la fase de grupos con sufrimiento, en la última jornada con un gol del ‘10′ frente a la siempre difícil Nigeria. Sin embargo, como pasó en Brasil, el astro se borró en la fase de octavos de final, donde la albiceleste cayó con un recordado 4-3 frente a Francia.

Lionel Messi ha hecho historia en los mundiales. Foto: Getty Images

Pero su pico máximo llegó en Qatar, donde no solo remontó sus cifras goleadoras, sino que fue el referente en el esperado título argentino. En esa campaña, Messi marcó siete goles, apareció en todas las fases del certamen y alzó, como capitán, la tercera Copa del Mundo para su país. Además, hizo un doblete en el partido definitivo frente a los galos, con el cual se consagró como mejor jugador del campeonato.

El jugador nacido en Rosario tuvo la gran brillantez de anotar su primer hat-trick en el Mundial 2026, frente a la selección de Argelia, con el cual empató a Klose, y este lunes tuvo la jerarquía y eficacia para lograr su tanto número 17 en la historia de las Copas Mundiales y entrar en el Olimpo del deporte.