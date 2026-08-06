Primer gol de Jhon Durán con el Benfica en torneo oficial de la Uefa: su remate resuena en Europa

Jhon Durán, pese a las polémicas que le han alejado de la Selección Colombia y han forzado su cambio de club de forma seguida en Europa y Asia, pudo reencontrar su lugar en el Benfica de Portugal tras pasar por el Zenit de Rusia la temporada pasada. Sus condiciones le permiten tener otra oportunidad en una de las ligas más destacadas del ‘Viejo Continente’.

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El atacante hizo presencia en un partido clave del Benfica en la Europa League, el segundo torneo más importante a nivel de clubes en la Uefa. El delantero colombiano marcó al minuto 87 el quinto gol en una vibrante llena de anotaciones en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Al final, fue una contundente victoria por 6-1 del conjunto portugués sobre el Hearts de Escocia. Jhon Durán no fue titular en este partido, pero entrar en la segunda parte fue suficiente para decretar su primera anotación de forma oficial con Las Águilas de Lisboa.

Sobre el minuto 64, Jhon Durán ingresó a la cancha en reemplazo del griego Vangelis Pavlidis. Su compatriota, Richard Ríos, también entró en ese mismo momento, ante la salida del argentino Enzo Barrenechea.

🇨🇴 ¡Gol de Jhon Duran! Jhon Jader Duran apareció para anotar el quinto de Benfica sobre Hearts por la fase de Clasificación de la Europa League.



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El atacante antioqueño, quien se convirtió en el fichaje más destacado del Benfica para esta temporada, anotó así su primer gol oficial en la tercera ronda de clasificación de la Uefa Europa League, torneo en el que el club portugués figura entre los candidatos al título.

Jhon Durán se destaca con su primer gol oficial en Benfica

Durán recibió un pase desde un costado y, solo frente al arco, definió para marcar el quinto gol del Benfica (5-1). La anotación amplió la ventaja del conjunto portugués de cara a la siguiente ronda.

El gol llega en un momento importante para el delantero, que busca consolidarse como titular en el club portugués con miras a la Europa League, la Primeira Liga y un posible regreso a la Selección Colombia en septiembre.

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica, en el amistoso ante Belenenses. Foto: Getty Images

El próximo jueves 13 de agosto se disputará en Escocia el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Europa League. Será una nueva prueba como visitante para el Benfica, que afrontará el compromiso con una ventaja de cinco goles en el marcador.

Todo indica que el conjunto de Lisboa no tendría mayores dificultades para avanzar a la siguiente ronda del torneo. En ese contexto, Durán podría ser titular y buscar aumentar su registro goleador con su nuevo equipo.