Otro de los certámenes de mayor importancia en Europa inicia; se trata de la Europa League, que cuenta con la participación colombiana de nombres como el de Jhon Jáder Durán.

Dicho atacante, que regresó al Viejo Continente para jugar con Benfica de Portugal, va de menos a más.

Este miércoles, 16 de septiembre, tendrá la oportunidad el colombiano de destacarse cuando con los suyos se enfrenten al histórico AC Milan de figuras como el croata Luka Modrić.

Jhon Durán, delantero de Benfica Foto: NurPhoto via AFP

Después de lo que fue el sorteo de la fase de liga que se realizó hace algunas semanas, quedó definido que el primer partido para los lusos sería frente a los rojinegros en el histórico estadio San Siro.

Aunque se cree que es poco probable que Durán sea titular, puede que para el segundo tiempo entre a ser un revulsivo importante de los dirigidos por el entrenador Marco Silva.

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Fecha 1 de la Europa League 2026/2027

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs. Sparta Praga — 12:45 p. m.

Omonia vs. Celta de Vigo — 12:45 p. m.

Bayer Leverkusen vs. Celje — 3:00 p. m.

Hapoel Be’er Sheva vs. Dinamo Zagreb — 3:00 p. m.

Olympiacos vs. Jagiellonia — 3:00 p. m.

Anderlecht vs. Lyon — 3:00 p. m.

Sturm Graz vs. Rennes — 3:00 p. m.

Sunderland vs. AZ Alkmaar — 3:00 p. m.

Jueves 17 de septiembre

OFI Creta vs. Hoffenheim — 12:45 p. m.

Levski Sofía vs. Salzburgo — 12:45 p. m.

Beşiktaş vs. Olympique de Marsella — 3:00 p. m.

Celtic vs. Ferencváros — 3:00 p. m.

Crystal Palace vs. Lech Poznań — 3:00 p. m.

Viktoria Plzeň vs. Union Saint-Gilloise — 3:00 p. m.

Juventus vs. N.E.C. — 3:00 p. m.

Lillestrøm vs. Torreense — 3:00 p. m.

Real Sociedad vs. Bournemouth — 3:00 p. m.

Sorteo de la Europa y Conference League realizado en Monaco durante este 27 de agosto de 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Benfica llega al debut en la UEFA Europa League luego de haber sufrido en la Primeira Liga para vencer a Gil Vicente durante la fecha 6.

Durán fue suplente, y su ingreso para los últimos 10 minutos le ayudó a los suyos a cambiarle la cara al ataque para terminar ganando por 3-1.

En las declaraciones postpartido, el DT del colombiano le destacó: “Fue fundamental (el ingreso de Durán). Intentábamos jugar con un solo delantero, pero no funcionaba. Hice entrar a Durán y los jugadores confiaron en él”.

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Y en su siguiente respuesta también lo reconoció por el empeño que puso, a pesar de entrar solo para el final: “Pudimos aprovecharlo (a Durán), causó gran impacto. Es muy importante entender que hay partidos que tenemos que ganar así, con convicción e intensidad”.

Finalmente acabó diciendo: “Sinceramente, sentí que el equipo estaba más fatigado hoy, pero creímos hasta el final. Los jugadores que entraron desde el banquillo tuvieron un impacto, lo cual es muy importante. Hay partidos que tenemos que ganar de esta manera, a través de la fe. Y también tenemos que agradecer a la afición”.

Hora y canal para ver en vivo a Durán

Partido: Milan vs. Benfica

Hora: 3:00 p. m.

Canal: ESPN 2

Estadio: San Siro