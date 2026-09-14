Cambió el canal de TV que transmitirá Vasco da Gama vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe ya se encuentra en Brasil para disputar su partido de vuelta contra Vasco da Gama por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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La serie se encuentra empatada sin goles, luego lo sucedido la semana pasada en el Estadio El Campín de Bogotá. El cuadro cardenal apela a otra hazaña épica como la que logró en el Monumental contra River Plate para acceder a estas instancias.

El partido de vuelta entre Vasco da Gama y Santa Fe está programado para este martes, 15 de septiembre, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio São Januário en Río de Janeiro.

La transmisión oficial corre por cuenta de ESPN y también estará disponible en Disney+ para los usuarios de dispositivos móviles. Cabe recordar que el partido de ida se emitió en Directv Sports como parte del acuerdo por los derechos televisivos de la Sudamericana.

Vasco y Santa Fe llegan ganando

Ambos equipos llegan al partido de vuelta con sendas victorias en su respectivo torneo local. Independiente Santa Fe jugó el viernes pasado y venció a Deportes Tolima en Bogotá (1-0) con gol de Nahuel Bustos.

Vasco da Gama, por su parte, dio la sorpresa frente a Gremio en Porto Alegre (1-2). El conjunto cruzmaltino dispuso su alineación titular con la presencia de los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

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Gracias a ese resultado, Vasco da Gama está cerca de salir de la zona de descenso y podría conseguirlo el próximo sábado cuando enfrente a Coritiba en casa.

Para el duelo de este martes, se espera que el técnico Pedro Emanuel convoque a sus mejores jugadores. En la ida jugaron con una alineación plagada de suplentes, pero ahora piensan sentenciar la serie ante Santa Fe utilizando el once de gala.

Pablo Repetto, DT del conjunto bogotano, sabe que será un reto muy difícil en Río de Janeiro. “No estamos contentos por el resultado porque de local quieres sacar una ventaja, se hace más difícil el partido de visita, pero tampoco estamos afuera”, apuntó el estratega uruguayo.

La principal novedad para Santa Fe es el regreso de su arquero titular Andres Mosquera Marmolejo, quien atajó contra Tolima en la Liga BetPlay y apunta a ser inicialista en Brasil. En la lista de convocaods también reapareció el nombre de Ewil Murillo, volante de primera línea que ha tenido pocas oportunidades de jugar bajo las órdenes de Repetto.

Canal y hora para ver el partido de Vasco da Gama vs. Santa Fe