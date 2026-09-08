Marino Hinestroza dejó recado tras el Santa Fe vs. Vasco da Gama: le dijeron de todo en El Campín

Este martes, 8 de septiembre de 2026, Independiente Santa Fe y Vasco da Gama empataron 0-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se desarrolló en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y ahora la vuelta queda para jugarse en Río de Janeiro.

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Uno de los destacados en Vasco da Gama fue el colombiano Marino Hinestroza. Por su pasado en Atlético Nacional, conoce El Campín y la prensa lo buscó luego del compromiso.

Eso sí, la hinchada de Santa Fe se hizo sentir con Marino Hinestroza, quien incluso tuvo un cruce con el defensor cardenal, Emanuel Olivera. Silbatina, cánticos y demás fue lo que escuchó el habilidoso extremo de 24 años.

Marino Hinestroza: “Se nota que la gente me quiere mucho también”

Con una sonrisa en su rostro, Marino Hinestroza habló con la prensa pospartido. Mientras hablaba, hinchas de Santa Fe le gritaban de todo al jugador de Vasco da Gama.

“Esta plaza siempre ha sido agradecida conmigo, siempre he tenido buenos partidos aquí, y se nota que la gente me quiere mucho también”, soltó Marino en vivo.

"SE NOTA QUE LA GENTE ME QUIERO MUCHO TAMBIÉN"



ATENCIÓN con la declaración de Marino Hinestroza, jugador de Vasco Da Gama, mientras se escucha de fondo a la gente de Independiente Santa Fe.



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“Vinimos aquí por los tres puntos. Sabíamos que iba a ser muy difícil, por la altura y porque son un equipo que juega bien con el balón. Tiene jugadores con experiencia”, añadió Marino.

Sin triunfo para nadie, el partido de vuelta enfrentará a Vasco da Gama y Santa Fe, el próximo 15 de septiembre, en el estadio São Januário de Río de Janeiro, y con la hinchada brasileña ejerciendo de local.

Es cierto que viajan a Brasil sin ventaja ninguno, pero las ocasiones no faltaron en el partido. Tiros al travesaño, fallos, intervenciones de los guardametas, y hasta un gol anulado, fue apenas una muestra de las emociones que se vivieron en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A INDEPENDIENTE SANTA FE



Fagúndez, cerca de marcar el 1-0 ante Vasco Da Gama.



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Ahora, Santa Fe buscará la épica en Río de Janeiro, mientras Vasco espera poder sellar su clasificación ante su público.