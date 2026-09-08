Revelan qué decisión tomó ‘MasterChef Celebrity’ con Jimmy Vásquez tras sufrir fuerte quemadura

La fuerte quemadura que sufrió Jimmy Vásquez durante uno de los retos de MasterChef Celebrity terminó modificando temporalmente su participación en la competencia. El actor tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde los especialistas determinaron que presentaba quemaduras de segundo grado y le otorgaron varios días de incapacidad.

Pautips sufrió fuerte quemadura en ‘MasterChef’ y no ocultó su angustia

El accidente ocurrió en la noche del 6 de septiembre, mientras los participantes se enfrentaban a una prueba de eliminación. Debido a la lesión, el actor no pudo continuar con el desafío y quedó por fuera de la jornada en la que finalmente fue eliminado Sebastián Vega.

Aunque el actor no estuvo presente en la prueba, su ausencia no significa que haya quedado eliminado de la producción. Por el contrario, el programa ya estableció las condiciones que deberá cumplir cuando esté en condiciones de regresar a la cocina más famosa del país.

En el capítulo más reciente, Claudia Bahamón fue clara al explicar qué ocurrirá con el participante una vez tenga autorización para volver al formato gastronómico. La presentadora dejó en claro que Jimmy Vásquez deberá enfrentarse directamente a un nuevo reto de eliminación.

La decisión implica que el actor no tendrá la posibilidad de regresar a la competencia y avanzar automáticamente después de su recuperación. Su continuidad quedará en juego desde el primer reto que dispute tras su regreso y tendrá que luchar por conservar su puesto.

Así reaccionó Claudia Bahamón al conocer a ‘su reemplazo’ en ‘MasterChef Celebrity 2026’

Además, Bahamón explicó que Vásquez no contará con la posibilidad de quitarse el delantal negro antes de afrontar dicha prueba. De esta manera, el actor deberá regresar a la cocina bajo una presión adicional, pues su permanencia dependerá directamente de su desempeño frente a los demás participantes.

Por ahora, la atención está puesta en la recuperación de Jimmy Vásquez y en el momento en que pueda reincorporarse a las grabaciones. El incidente generó preocupación entre sus compañeros y seguidores, especialmente por la gravedad de las lesiones que presentó.