Esposa de Luis Díaz sorprendió con inesperado cambio de ‘look’ y el jugador reaccionó

Geraldine Ponce volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales, esta vez por una decisión relacionada con su imagen personal. La esposa del futbolista colombiano Luis Díaz compartió varias fotografías en las que dejó ver el resultado de un cambio de look que decidió hacerse y que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

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La colombiana optó por despedirse de buena parte del largo de su cabello, pues ahora luce una melena mucho más corta, aproximadamente a la altura de la barbilla, un estilo diferente al que acostumbraba llevar y con el que sorprendió a quienes siguen de cerca sus publicaciones.

Aunque Ponce no modificó el color de su cabello, el corte representa un cambio evidente en su apariencia. La propia creadora de contenido acompañó las fotografías con una corta frase que reflejó el momento de decisión detrás de su transformación: “Ups… lo hice”.

La publicación no pasó desapercibida y, entre los mensajes que recibió, hubo uno particularmente especial. Luis Díaz, su esposo, aprovechó el espacio para reaccionar públicamente al nuevo estilo de Gera y no necesitó demasiadas palabras para dejar clara su opinión.

“Espectacular”, escribió el jugador colombiano en los comentarios de la publicación, demostrando que el nuevo look contó con su aprobación.

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La pareja mantiene una relación que también ha despertado interés entre los seguidores del futbolista. Gera Ponce y Luis Díaz son padres de Roma, Charlotte y Fernando y en sus redes sociales suelen mostrar algunos de los momentos más importantes que comparten en familia.

Después de revelar su nuevo corte, Ponce también tomó con humor la transformación. En una de sus historias de Instagram compartió una fotografía en la que se refirió a sí misma como “su señora de confianza”, comentario que hizo de manera jocosa al relacionar su nuevo estilo con una imagen más adulta.