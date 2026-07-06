Esposa de Luis Díaz celebró su cumpleaños y el jugador le dio especial sorpresa

Geraldine Ponce, creadora de contenido y esposa del futbolista colombiano Luis Díaz, celebró este 6 de julio su cumpleaños número 27. La influencer, madre de Roma, Charlotte y Fernando, compartió con sus seguidores un emotivo mensaje a través de sus historias de Instagram, en el que hizo un recorrido por los momentos que han marcado su vida, recordó a su abuela fallecida y expresó el agradecimiento que siente por la familia que ha construido.

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Su celebración llega en un momento destacado para Luis Díaz, quien se ha consolidado como una de las principales figuras del fútbol colombiano y el Bayern Múnich. Mientras el extremo izquierdo continúa escribiendo un nuevo capítulo en su carrera deportiva, la pareja volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir detalles de esta fecha especial.

A través de varias historias publicadas en Instagram, Geraldine escribió: “Hay fechas que el corazón nunca aprende a vivir de la misma manera. Desde que mi mamá, Rosina, partió a la presencia de Dios, cumplir años se volvió diferente. Ella celebraba su cumpleaños el 5 y yo el 6, por eso estos días siempre despiertan recuerdos, amor y un poco de nostalgia.”

En la misma publicación, la creadora de contenido explicó que ha decidido afrontar esta nueva etapa desde la gratitud y la fe.

“Sin embargo, hoy decido mirar más allá de la ausencia y contemplar la fidelidad de Dios. Aun con lágrimas en los ojos, hay un corazón profundamente agradecido.”

Geraldine Ponce celebró su cumpleaños número 27. Foto: Instagram @gera25ponce

Además de referirse a su crecimiento personal, destacó la importancia que tiene su familia y el apoyo que ha encontrado en su esposo y en sus tres hijos.

“Recibo mis 27 años siendo una nueva Geraldine. Una Gera que ha aprendido que con Dios en el centro todo tiene propósito. Una mujer que ha sido bendecida con un esposo excepcional y con tres hijos maravillosos, quienes me recuerdan cada día el inmenso amor y la gracia de Dios", escribió.

Añadió: “Extraño a mi mamá y sé que siempre ocupará un lugar eterno en mi corazón. Pero también sé que Dios ha sido bueno, fiel y misericordioso conmigo. Él ha sostenido mi vida en los momentos más difíciles y ha transformado mi dolor en fortaleza".

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La mujer concluyó su mensaje afirmando que recibe este nuevo año de vida con esperanza y agradecimiento, convencida de que los desafíos y las bendiciones forman parte del propósito que Dios tiene para ella.

“Hoy no solo celebro un año más de vida; celebro el amor de Dios, su fidelidad y todo lo que aún tiene preparado para mí. Con gratitud, fe y esperanza, le doy la bienvenida a mis 27 años. Que todo lo que venga sea para la gloria de Dios”.

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

El mensaje de Luis Díaz a su esposa

La celebración también estuvo acompañada por un detalle del futbolista colombiano. Luis Díaz utilizó sus redes sociales para felicitar a su esposa con una publicación en la que compartió cuatro fotografías familiares, en las que aparecen junto a sus hijos, y aprovechó la ocasión para expresarle públicamente el cariño que siente por ella.

“Hoy celebramos la vida de la mujer que más amo. Feliz cumpleaños, mi vida entera. Que Dios siga llenando tu vida de bendiciones”.

El especial mensaje de Luis Díaz a su esposa por motivo de su cumpleaños. Foto: Instagram @luisdiaz19_

La publicación recibió cientos de reacciones de seguidores y fanáticos de la pareja, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar a Geraldine Ponce por su cumpleaños y destacar el momento familiar que compartieron en redes sociales.