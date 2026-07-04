El lujoso bolso que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, lució durante el partido de Colombia: este es su millonario precio

El Mundial 2026 ha sido uno de los eventos deportivos más comentados desde su inauguración, el pasado 11 de junio. Millones de aficionados viajaron a México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones del torneo, para acompañar a sus selecciones favoritas en la lucha por alcanzar la gran final y conquistar el anhelado título.

Hija y novia de James Rodríguez se robaron las miradas antes del partido de Colombia: protagonizaron particular momento

La Selección Colombia ha sido una de las protagonistas de la competencia. Pese a la presión que implica disputar un campeonato de esta magnitud, el combinado nacional ha conseguido avanzar hasta los octavos de final. Ahora, su próximo reto será el 7 de julio, a las 3:00 p. m. (hora local), cuando enfrente a Suiza con el objetivo de seguir en carrera por la Copa del Mundo.

Más allá de lo que sucede en la cancha, los familiares de los futbolistas también han llamado la atención durante el certamen. Esposas, parejas e hijos han acompañado a los jugadores en cada compromiso, compartiendo fotografías y videos que rápidamente se vuelven virales en las redes sociales.

Una de las figuras que más ha dado de qué hablar es Gera Ponce, esposa del delantero Luis Díaz. La creadora de contenido ha captado las miradas de los seguidores no solo por el apoyo constante que le brinda al futbolista, sino también por los exclusivos atuendos y accesorios de lujo que luce en cada encuentro.

Una muestra de ello ocurrió el pasado 3 de julio, durante el partido entre Colombia y Ghana. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió varias imágenes en las que apareció vistiendo la camiseta de la Selección Colombia con el número 7, dorsal que identifica a Luis Díaz. El look estuvo complementado con diferentes accesorios, entre ellos un elegante bolso Chanel Vanity Case.

El accesorio, perteneciente a una de las casas de moda más reconocidas del mundo. Foto: Captura Farfecth

De acuerdo con el valor que suele tener este modelo en el mercado, el exclusivo accesorio tendría un precio que oscila entre los 15 y los 21 millones de pesos colombianos. Se trata de un bolso rígido, con diseño cúbico o rectangular inspirado en un clásico neceser de viaje en versión mini. Además, cuenta con un cierre de cremallera perimetral de doble sentido y el icónico logo de la firma grabado en relieve.

Con cada aparición en las tribunas, Ponce continúa convirtiéndose en una de las acompañantes de la Selección Colombia que más comentarios genera, gracias a los llamativos estilos que elige para respaldar a Luis Díaz en cada compromiso del Mundial.