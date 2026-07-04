Hija y novia de James Rodríguez se robaron las miradas antes del partido de Colombia: protagonizaron particular momento

El Mundial 2026 se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes del año. Más allá de la competencia en la que 48 selecciones comenzaron su camino con el objetivo de levantar el trofeo, el torneo también se ha destacado por reunir diferentes culturas y unir a millones de aficionados, superando barreras geográficas e idiomáticas.

A medida que avanza la competencia, varias selecciones ya quedaron eliminadas, mientras otras siguen en carrera rumbo a los octavos de final.

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En medio de la emoción que despierta el campeonato, Colombia se consolida como una de las selecciones favoritas. Tras la victoria conseguida la noche del viernes 3 de julio, el equipo nacional aseguró su paso a la siguiente fase al imponerse 1-0 frente a Ghana.

Aunque los protagonistas dentro de la cancha han acaparado buena parte de la atención, sus familiares también se han convertido en tema de conversación entre los aficionados. En distintos encuentros se les ha visto apoyando a los jugadores desde las tribunas, acompañados de amigos, parejas e hijos. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de James Rodríguez, quien ha contado con el respaldo de su hija, Salomé, y de su novia, Luisa Duque.

Luisa María Duque - James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11 / Getty Images

Desde hace varios meses, la empresaria ha acompañado al futbolista en diferentes momentos de su carrera, por lo que ya es una presencia habitual en los compromisos de la Selección Colombia. Esta cercanía también ha hecho que gane mayor visibilidad en redes sociales, donde cada una de sus apariciones genera comentarios y no pasa desapercibida.

Precisamente, un video mostró a Luisa Duque compartiendo un baile con Salomé poco antes del inicio del partido. Sin embargo, no es la primera vez que ambas aparecen juntas. En una ocasión anterior ya habían sido captadas disfrutando del encuentro desde las graderías de un estadio en México.

En medio del buen momento de la Selección Colombia, Salomé Rodríguez y Luisa Duque volvieron a captar la atención. Foto: @luisamariaduque11

Además, en otras imágenes que circularon en redes sociales, Duque posó junto a dos amigas luciendo una prenda con un guiño especial a James Rodríguez y a su papel como figura de la Selección Colombia. La modelo llevó el cabello recogido en una coleta y vistió una camiseta azul con el número 10 estampado en el pecho, el mismo dorsal que identifica al futbolista con el combinado nacional.