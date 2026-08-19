Aida Victoria Merlano se casa: mostró su lujoso anillo de compromiso y presentó a su pareja

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al confirmar que está comprometida y que llegará al altar con su nueva pareja, a quien hasta ahora había mantenido alejado de la exposición pública en redes sociales.

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La barranquillera hizo el anuncio durante la noche del martes 18 de agosto con una publicación que acompañó únicamente con las letras ‘D&A’. El mensaje estuvo acompañado de fotografías y un video que dejaron ver detalles de la romántica propuesta de matrimonio.

En una de las imágenes, Merlano aparece dentro de una piscina mientras presume el anillo de compromiso y sostiene la mano de quien ahora es su prometido. Además, se le observa abrazada a él, mostrando por primera vez públicamente el rostro del hombre con quien mantiene una relación.

Por otro lado, en el clip quedó registrado el momento exacto en el que el hombre le hace la propuesta frente al mar, mientras ambos están rodeados de decoraciones y rosas rojas. En medio del romántico escenario, él le entrega una carta y luego se arrodilla frente a ella para sacar el anillo. La influencer rompe en llanto, se arrodilla junto a él y finalmente da el ‘sí’.

Aunque en la publicación no escribió el nombre de su prometido, en redes sociales afirman que se trata de David Darville, conocido en internet como Escro, un streamer con quien ha compartido recientemente transmisiones y espacios digitales.

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La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque Merlano no había presentado oficialmente una nueva relación después de su separación de Juan David Tejada, padre de su hijo, confirmada a finales de 2025.

Horas después, Aida Victoria despejó una de las dudas que surgieron tras el anuncio. En sus historias de Instagram confirmó que el compromiso es real y aprovechó para negar los rumores de un supuesto embarazo.

“Sí me voy a casar (…) No estoy preñada”, afirmó.

La influenciadora explicó que actualmente está concentrada en prepararse para lucir su vestido de novia y bromeó sobre la figura que quiere tener para ese momento: “Ese velo tiene que recorrer un trapecio marcado”.