“Ayúdame, parce”: V de BTS sorprendió a Bogotá con su español y una frase muy colombiana

El primer concierto de BTS en Bogotá dejó uno de sus momentos más comentados cuando V tomó el micrófono para dirigirse en español a los miles de seguidores que llegaron al estadio El Campín.

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Kim Taehyung, conocido artísticamente como V, explicó que había estado estudiando el idioma antes de llegar a Colombia, aunque reconoció que todavía no lo domina. Su intervención terminó incluyendo varias expresiones propias del país.

V intentó hablar en español con el público

El integrante de BTS comenzó preguntando a los asistentes si su español estaba bien y reconoció que todavía tenía dificultades con el idioma.

“Estoy estudiando español, pero mi español todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo. Entonces ayúdame, PARCE”, dijo V durante su intervención.

La frase provocó una reacción inmediata entre los asistentes, especialmente por el uso de “parce”, una expresión ampliamente utilizada en Colombia para referirse de manera informal a otra persona.

DISCURSO DE TAEHYUNG DICIENDO PARCE, AYUDAAAA



🐻: estoy estudiando español, pero mi español todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo. Entonces ayúdame PARCE. Hoy fui muy muy muy feliz, y ahora que estoy aquí con ustedes Bogotá está muy bacano. CHIMBA. La… pic.twitter.com/teq6hogTDe — ɪ ѵ ᴜ ⁷ ⋆˚🪐.*･ (@pjmIesviu) October 3, 2026

Después, el cantante continuó hablando sobre lo que significaba para él estar finalmente frente al público bogotano.

“Hoy fui muy, muy, muy feliz, tenía muchísimas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. “Bogotá, qué chimba”, expresó V.

Una promesa para la próxima visita

La intervención también tuvo una promesa. V aseguró que, si regresaba a Colombia, buscaría mejorar su español para poder comunicarse mejor con sus seguidores.

“La próxima vez que vuelva voy a hablar mucho mejor español, se lo prometo. Así que nos vemos otra vez. Los quiero mucho, Bogotá. Nos vemos pronto”, dijo el cantante.

Jin también aprendió una expresión colombiana

V no fue el único integrante que intentó sorprender al público con el idioma. Jin explicó que había aprendido algunas palabras en español debido a que era su primera vez en Bogotá.

“Es mi primera vez en Bogotá, por eso aprendí un poco de ESPAÑOL, escúchenme. ¡HÁGALE PUES!”, dijo Jin, provocando otra reacción de los asistentes.

EL DISCURSO DE JIN

🐹:Hola Bogotá

Es mi primera vez en Bogotá por eso aprendí un poco de ESPAÑOL,

Escuchenme

HÁGALE PUES🗣️🗣️

y ya bye bye

JAKAJAJAJAJAJAJA LO AMO DIOS pic.twitter.com/hEjwUSjndz — Honey⋆. (@thsweeth) October 3, 2026

Las intervenciones se convirtieron así en uno de los momentos particulares de la primera presentación de BTS en Bogotá.