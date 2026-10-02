Tan solo unos minutos después de que iniciara el concierto de BTS en el estadio El Campín de Bogotá, TransMilenio confirmó la suspensión de la operación de la estación El Campín tras reportar un alto aforo de los asistentes en las inmediaciones del escenario.

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“Debido al alto aforo de asistentes del evento de los artistas internacionales BTS en el estadio El Campín, sigue sin operar la estación”, reportó TransMilenio en su cuenta de X.

El cierre está previsto hasta el fin del evento. Tanto la estación El Campín como Movistar Arena volverán a quedar a disposición de la ciudadanía cuando el concierto haya llegado a su fin en la noche de este viernes.

Colapso desde la tarde

Las afectaciones en la movilidad alrededor del estadio comenzaron a registrarse la tarde de este viernes. La Secretaría de Movilidad reportó que la alta afluencia de asistentes provocó congestión en uno de los carriles de la avenida NQS debido al flujo masivo de peatones.

“Afectación de un carril desde la calle 53. Agentes Civiles y Grupo Guía realizan maniobras de agilización de tráfico en inmediaciones al Estadio El Campín y sobre la NQS al norte, para facilitar el ingreso de los asistentes al ‘BTS BOGOTÁ 2026′“, comunicó la secretaría a las 3:20 p.m.

👮‍♂️Agentes Civiles y Grupo Guía realizan maniobras de agilización de tráfico en inmediaciones al Estadio el Campin y sobre la NQS al norte, para facilitar el ingreso de los asistentes al "BTS BOGOTÁ 2026"💜🎤



❌Afectación de un carril desde la calle 53

⚠️¡Conduce con precaución! pic.twitter.com/jV6GrRWqo3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 2, 2026

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A través de algunas transmisiones en vivo de los ciudadanos que se encuentran alrededor del estadio, se evidencia cómo el puente de la estación de TransMilenio está colapsado por algunos fanáticos que se instalaron allí para vivir a distancia la experiencia de este, uno de los conciertos más importantes del momento en Colombia.

Así se evidencia el furor de esta banda asiática que ostenta ser una de las más importantes del mundo en la actualidad. Su gran fanaticada, reconocida como “las Armys”, y colapsos como los que se evidencian en la capital son muestra de ello.

El fenómeno BTS

La agrupación surcoreana BTS se presenta por primera vez en Bogotá con una doble fecha programada para este 2 y 3 de octubre.

Banda BTS en concierto. Foto: cortesía Trafalgar Releasing / A.P.I.

La llegada del fenómeno del k-pop a la capital colombiana generó una masiva respuesta de sus seguidores, quienes agotaron la boletería para ambas funciones en el estadio El Campín. Desde las primeras horas del día, miles de fanáticos acamparon e hicieron filas en las inmediaciones del recinto a la espera de la apertura de puertas.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó una serie de medidas institucionales, logísticas y culturales en el marco de la visita de la agrupación surcoreana BTS a la capital. Entre estas, destacó la declaratoria como Huéspedes de Honor, a través del Decreto 413 de 2026.

Esto enmarca la presentación de estos artistas que representarían una cultura que cada vez es más fuerte en el mundo y en el momento son reconocidos como una de las agrupaciones musicales más importantes del mundo.