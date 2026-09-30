Ocho cierres viales en Bogotá por concierto de BTS: desvíos, horarios y fechas afectadas

La Secretaría de Movilidad detalló los cierres y desvíos autorizados en Bogotá desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre, motivado por el concierto de BTS que se celebrará en el estadio El Campín este viernes y sábado.

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Los cierres viales coordinados por la secretaría desde el 29 de septiembre hasta el 4 de octubre a las 6 a.m.

Calle 57A: Cierre total entre la av. NQS y el acceso al parqueadero norte del estadio. Se habilitarán los senderos peatonales.

Cierre total entre la av. NQS y el acceso al parqueadero norte del estadio. Se habilitarán los senderos peatonales. Calle 53B Bis: Cierre total entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluido el sendero peatonal norte.

Cierres viales desde el 1 de octubre a las 10:00 p.m. hasta el 4 de octubre a las 6 a.m.

Transversal 28: Cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental.

Los dos carriles de la calzada oriental estarán habilitados para el acceso y la salida controlada, exclusivamente para los residentes de ese costado.

Carrera 28: Cierre total entre la calle 53B Bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones.

Cierre total entre la calle 53B Bis y la calle 53, incluido el sendero peatonal occidental. El sendero peatonal del costado oriental no tendrá afectaciones. Calle 53B Bis: Cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur.

Cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida NQS, incluidos los senderos peatonales norte y sur. Calle 53B: Cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28.

Cierre de la ciclorruta y del sendero peatonal del costado norte, entre la avenida NQS y la carrera 28. Diagonal 61B: cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida Carrera 24 y la Transversal 28.

cierre del carril occidental de la calzada occidental entre la avenida Carrera 24 y la Transversal 28. Avenida NQS: cierre parcial del sendero peatonal oriental entre la calle 53B Bis y la calle 57A.

El cerramiento se instalará al costado oriental de la ciclorruta, sin afectarla. También se dispondrán mallas y barreras plásticas para evitar el ascenso y descenso de pasajeros sobre la avenida NQS.

Desvíos en Bogotá desde las 10 p.m. del 1 de octubre hasta el día siguiente a las 9 a.m.

La Secretaría detalló en el siguiente mapa con color rojo las alternativas de movilidad que deben tomar los transeúntes que necesiten tomar la Av. Carrera 24 al norte y la Calle 57 o la Calle 57A al oriente.

También detallaron con color negro la desviación anticipada para quienes necesitan transitar por las calles 53 o 53B al oriente.

Mapa 1. Desvíos, sentido sur – oriente Foto: Secretaría de Movilidad

En un segundo mapa, detallaron con color rojo el desvío que deben tomar los transeúntes que vienen desde la Carrera 24 y con negro los que transitan por la Av. Calle 57 y necesitarán seguir por la Calle 53 al occidente.

Mapa 2. Desvío, sentido norte- sur Foto: Secretaría de Movilidad.

Ahora bien, en las inmediaciones del estadio, las autoridades permitirán el paso controlado para los residentes del sector.

Desvíos desde las 9:00 a. m. del 2 de octubre hasta las 6:00 a. m. del 4 de octubre

En un último mapa, detallaron con color azul la ruta para quienes transitan en sentido norte-sur por la Av. Carrera 24 y deben tomar la Calle 63 al occidente y la Av. NQS al sur.

Con color magenta, la alternativa para quienes van por la Av. Carrera 24 hacia el sur y necesitan tomar la Calle 53 al occidente y con color negro, el desvío para los usuarios que van por la Av. NQS hacia el norte y toman la Calle 53B Bis y la Av. Carrera 24 al norte.