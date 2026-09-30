Jerome Sanabria contó la verdad de por qué su mamá está en Colpensiones y reveló el motivo por el que no la sacó: “No se metan”

Jerome Sanabria volvió a generar comentarios en redes sociales luego de compartir una conversación que sostuvo con un usuario de X, quien hizo una particular observación sobre el ritmo de vida que lleva la joven.

Jerome Sanabria responde a quienes la señalan de no ser experta en pensiones y advierte lo que pasará: “Nunca serán válidas”

Sanabria suele mostrar en internet diferentes momentos de su cotidianidad, además de las actividades y proyectos en los que participa mientras continúa con sus estudios. Esa exposición ha permitido que sus seguidores conozcan algunas de las facetas que desarrolla fuera del ámbito académico.

En esta ocasión, uno de los internautas reparó precisamente en la forma de trabajar de Sanabria, que suele reprochar la reforma pensional. Aquella persona indagó y se metió en un ámbito personal, detonando una reacción inesperada de la estudiante.

Ante la observación, Sanabria decidió responder y posteriormente mostrar su molestia por el intercambio con sus seguidores. La publicación llamó la atención entre quienes siguen su contenido, pues permitió conocer el pensar que tuvo frente a una delicada situación que pasaba las líneas del respeto.

Según quedó registrado, Jerome expuso que los detractores de su trabajo y sus conocimientos estaban pasándose con ella, al punto de meterse con su mamá, quien fue trasladada a Colpensiones hace 10 años.

Al ser afiliada a esta entidad, un usuario expuso que la joven estaría siendo incoherente, por lo que la atacaba por no frenar a su progenitora para un cambio de lugar. Allí respondió a las preguntas y explicó las razones de sus decisiones.

“Como no encuentran argumentos, ahora se meten con mi mamá. ¿Cómo se supone que iba a impedir que mi mamá se trasladara a Colpensiones en 2016 si yo tenía apenas 10 años? Y desde entonces no puede trasladarse más. Con ella no se metan. Incoherencia sería que yo cotizara allá, pero desde los 18 ahorro en mi AFP”, escribió en el post.