Carlos Vargas reveló que compartió pareja con una amiga sin saberlo: “Mi memoria empieza a recordar cositas”

Carlos Vargas se ha convertido en uno de los presentadores de televisión más queridos por los televidentes debido a su personalidad arrolladora y la gran habilidad que tiene frente a la cámara a la hora de presentar.

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona revelaron si tuvieron una relación antes de ‘MasterChef Celebrity’

El presentador no solamente aparece en el programa La Red, de Caracol TV; también tiene un espacio en la emisora Vibra.

Recientemente, Vargas y sus compañeros estaban teniendo una conversación acerca de las relaciones íntimas de pareja y fue Carlos quien dejó totalmente sorprendidos a los demás al revelar una particular anécdota de su pasado.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el presentador mencionó que en su pasado fue bastante abierto a experimentar y vivir, disfrutando de su sexualidad de varias maneras. Allí indicó que no lo hacía por presumir, sino por plasmar una etapa que había dejado atrás.

“Esto no lo hablo desde la fantochería. Tuve una época de mi vida en la que me la pasé pichando un rato. Entonces uno dice: ‘Uy, ya me cansé’”, contó.

Al mencionar el proceso con respecto a las relaciones, vínculos y encuentros, profundizó en que ya no quería excesos y ahora solo determinaba por quién hacer las cosas.

“Ya me da pereza estarme dando excesos para una cosa que, después de que termine, siento como que ya, eso fue todo”, dijo ante micrófonos.

Lo particular de este espacio fue que Carlos Vargas, con su toque y estilo, contó que, en el pasado, fue “hermanito de leche” con una amiga sin saberlo. El famoso recordó que en un instante descubrió que había compartido pareja con aquella mujer, precisamente por las conductas del hombre en el medio.

“Mi amiga y yo terminamos siendo hermanitas de leche porque yo me vine a enterar después”, comentó, agregando: “Era necio. Era católico... mi memoria empieza a recordar cositas”