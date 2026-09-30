Eva Rey respondió a críticas por cómo lucía recién levantada y sin maquillaje: “Me parece que aguanto un mañanero”

Eva Rey se consolidó como uno de los rostros más comentados de las plataformas digitales, debido a su trabajo entrevistando a todo tipo de famosos. La española construyó un camino con sus formatos audiovisuales, especialmente con Desnúdate con Eva y Me vale, reciente propuesta.

Él es el novio de Nubia Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó, que se hizo viral en video de TikTok

La comunicadora se ha mostrado en diversos espacios, logrando charlas con políticos, deportistas, actores, mandatarios, creadores de contenidos y allegados, quienes no dudan en responder a polémicas que se dan en la coyuntura.

Sin embargo, recientemente, Eva Rey quedó como foco de miradas por un video que publicó en sus redes sociales, mostrando que una ardilla estaba compartiendo con su hija y ella en el lugar donde estaban.

Pese a que el post se centró en lo que pasaba con el animal silvestre, muchos comentarios fueron contra su físico, considerando que se veía mal sin maquillaje y sin filtros digitales.

La española no dudó en reaccionar, mostrando imágenes en las que plasmaba cómo lucía recién levantada, en un ambiente hogareño y con un estilo muy tranquilo, lejos de lo que solía reflejar cuando grababa.

Las palabras de esas personas se enfocaron en “lo mal que lucía”, en la necesidad de verse “arreglada” y en lo fea que, supuestamente, era por mostrarse al natural.

Rey no se quedó callada y explicó que ya todo esto le resbalaba, pero no comprendía la necesidad de criticar el físico ajeno, especialmente cuando se acababa de despertar.

“La verdad que porque ya tengo una edad que todo me resbala y ME VALE, pero… ¿es necesario que esté hablando de una ardilla y la gente me golpee con cómo me veo? 😱😫😂… Necesito fotos de todos recién levantados. De pronto es que yo soy muy rara y me veo ojerosa y despeinada por las mañanas, pero… a mí me parece que aguanto un mañanero”, escribió en el pie de foto del post.

La famosa se centró en responder sobre su aspecto, ubicando una particular pregunta sobre si todavía “aguantaba” para un comentado “mañanero”.