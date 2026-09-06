Enrique Gómez acusó a Petro de robar “para él, para su mujer y para su harén de mozas”: aseguró que lo van a demostrar

Enrique Gómez lanzó una serie de graves acusaciones contra Gustavo Petro relacionadas con el manejo de recursos públicos y aseguró que el exmandatario habría obtenido beneficios para él y para personas de su círculo cercano. Los señalamientos fueron hechos durante una entrevista en Me Vale, programa conducido por Eva Rey.

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La conversación llegó a este punto cuando la periodista le preguntó directamente a Gómez si consideraba que Petro había “robado para él”. El dirigente respondió afirmativamente y aseguró que, a su juicio, no se trataría únicamente de actuaciones de personas que hicieron parte de su administración.

“¿Pero para él, él?”, insistió Eva Rey. “Pero obvio”, contestó Gómez. Cuando la presentadora preguntó si se refería a Petro o “a los demás”, agregó: “Obvio, y su exesposa le carga la maleta. Y muchos otros le cargan la maleta. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar”.

Enrique Gómez habló de un supuesto “saqueo”

El senador sostuvo que sus acusaciones estarían relacionadas con lo que calificó como un “saqueo” de los recursos y el patrimonio público. En su intervención mencionó, entre otros asuntos, órdenes de prestación de servicios (OPS), nóminas paralelas y contratistas.

“El saqueo del erario y del patrimonio público es inaudito. Inaudito, no solo por lo que vemos en términos de mal gasto y de uso del gasto público para influir en las elecciones, con las famosas OPS, órdenes de prestación de servicios, las nóminas paralelas, los contratistas”, aseguró.

También mencionó al denominado “clan Torres”, otros supuestos “clanes aliados” y la venta de energía. Según Gómez, existirían numerosos episodios que deberían ser esclarecidos.

“Son cientos de casos donde va a tener que responder y vamos a encontrar las rutas”, afirmó. Además, cuestionó el estado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre la que aseguró: “Hay que reconstruirla (…) porque Petro la destruyó”.

“Para él, para su harén de mozas”

Eva Rey volvió a insistir en uno de los puntos centrales de la conversación y le preguntó nuevamente si realmente consideraba que Petro había obtenido personalmente dinero de manera irregular.

“¿Tú crees que él se robó un peso para él?”, preguntó la presentadora.

Gómez respondió con uno de los señalamientos más fuertes de toda la entrevista: “Para él, para su harén de mozas, para sus hijos, para su exesposa, para su círculo íntimo de los llamados generales del M-19. Lo que pasa es que apenas estamos empezando a conocer la realidad”.

Tras la publicación de la entrevista, Gómez reforzó sus declaraciones a través de su cuenta de X. “Para mí es claro que Petro robó para él, para su mujer y para su harén de mozas. Eso ha sido demostrado públicamente por los mismos medios de comunicación”, escribió al compartir el fragmento.

Las declaraciones constituyen acusaciones formuladas por Gómez. En el fragmento de la entrevista difundido en redes sociales, el dirigente no presentó pruebas concretas que acreditaran que Petro, su exesposa, sus hijos u otras personas mencionadas se hubieran apropiado de recursos públicos.

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También lanzó señalamientos sobre las elecciones de 2027 y 2030

La conversación posteriormente pasó al financiamiento político. Gómez aseguró que existiría lo que denominó un “fondo de guerra de la izquierda antidemocrática” de cara a las elecciones de 2027 y 2030.

“El fondo de guerra de la izquierda antidemocrática para las elecciones de 2027 y de 2030 es monumental”, afirmó.

“¿Y esos dineros están, sabes dónde?”, preguntó Gómez antes de responder él mismo: “En las cuentas de los contratistas. Cada contratista le guarda”.

Con sus declaraciones en Me Vale y el posterior mensaje publicado en X, Enrique Gómez elevó el tono de sus cuestionamientos contra Petro y aseguró que buscará demostrar las acusaciones que formuló durante la entrevista.