“Le quedó grande”: concejal arremetió contra Galán tras ser víctima de robo en su propia casa y le hizo un llamado a De La Espriella

El concejal de Bogotá Rolando González lanzó un fuerte cuestionamiento contra la administración del alcalde Carlos Fernando Galán luego de denunciar que delincuentes ingresaron a su apartamento, ubicado en la localidad de Chapinero, y lo dejaron completamente destrozado.

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El hecho ocurrió después de una extensa jornada de trabajo. Según relató el cabildante, al regresar a su vivienda descubrió que desconocidos habían entrado al inmueble y cometido un robo, situación que desató su reclamo por las condiciones de seguridad en la capital.

“Alcalde, lo que pasa en la ciudad es increíble. Luego de un arduo día de trabajo, regreso a mi casa y encuentro totalmente destrozado mi apto por una acción de apartamenteros en la localidad de Chapinero. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar, Carlos F. Galán, la inseguridad en la ciudad?”, escribió González en X.

Fue entonces cuando lanzó una de sus frases más fuertes contra la administración distrital y, al mismo tiempo, pidió la intervención del presidente Abelardo De La Espriella.

“Presidente Abelardo de la Espriella, es URGENTE las acciones pertinentes en materia de seguridad; le ha quedado grande la ciudad a las autoridades locales”, manifestó el concejal en su publicación.

El llamado directo de González a Abelardo De La Espriella

El mensaje al jefe de Estado no quedó únicamente en el trino. En el comunicado oficial que publicó, González volvió a dirigirse al Gobierno nacional y solicitó específicamente reforzar las capacidades de seguridad de Bogotá.

“También hago un llamado urgente al Gobierno Nacional y al presidente Abelardo De La Espriella para reforzar las capacidades de seguridad de la capital. Bogotá necesita una respuesta institucional del tamaño de la amenaza que enfrentan sus ciudadanos”, aseguró.

De esta manera, el concejal llevó su reclamo más allá de la Alcaldía y pidió que tanto las autoridades distritales como las nacionales adopten medidas frente a los hechos de inseguridad que, según denunció, ahora llegaron hasta el interior de su propia vivienda.

“No se trata únicamente de un robo”

En su comunicado, González aseguró que lo sucedido tiene un significado especialmente preocupante debido a un episodio del que ya había sido víctima.

“No se trata únicamente de un robo. Es la impotencia de saber que ni siquiera el lugar que debería ser más seguro —la propia casa— está a salvo”, señaló.

El concejal relató que el año pasado, después de salir del centro comercial Andino, fue seguido por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo con su versión, llegaron hasta su residencia, lo interceptaron, lo lanzaron al piso y lo intimidaron y amenazaron con dispararle para quitarle un reloj.

“Hoy vuelvo a ser víctima de la inseguridad en Bogotá, esta vez dentro de mi propio hogar”, manifestó.

González exigió a Galán “una reacción inmediata y resultados” y sostuvo que la seguridad no puede administrarse únicamente después de que se comete un delito. Por ello, reclamó mayor inteligencia, investigación criminal, control territorial y persecución contra las estructuras dedicadas al hurto y al apartamentazo.

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Pidió un estudio especial de seguridad y riesgo

La preocupación del concejal también lo llevó a solicitar al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, que adelante un estudio especial de seguridad y riesgo sobre su situación.

González explicó que no puede pasar por alto que el año anterior haya sido perseguido desde el sector del centro comercial Andino hasta su residencia y que ahora delincuentes hayan conseguido ingresar directamente a su vivienda.

Aunque aclaró que no pretende anticipar conclusiones que corresponden a las autoridades, sí dejó una advertencia: “Por las circunstancias y los antecedentes, este nuevo episodio me resulta extraño e intimidante y considero que debe ser investigado con especial rigor”.

Finalmente, González insistió en que Bogotá debe recuperar la posibilidad de que sus habitantes puedan salir y regresar a sus viviendas sin miedo y reclamó “autoridad, resultados y delincuentes tras las rejas”.