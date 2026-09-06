De la Espriella informó sobre últimos operativos militares: siete disidentes de las Farc murieron y otros cinco fueron capturados en Nariño

El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre los operativos militares de las últimas 24 horas, confirmando la muerte de siete disidentes de las Farc del frente Franco Benavides y la captura de otros cinco guerrilleros en el departamento de Nariño.

“En las últimas 24 horas, 7 narcoterroristas del frente ‘Franco Benavides’ del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y 5 personas fueron capturadas”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene!



En las últimas 24 horas, 7 narcoterroristas del frente “Franco Benavides” del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y 5 personas fueron… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

En el balance, De La Espriella reportó que se ubicaron 5 laboratorios para el procesamiento de coca, así como la incautación de más de 1.000 galones de insumos y 175 kilos en sólidos.

“Contra el narcotráfico, ubicamos 5 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca e incautamos 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kg de insumos sólidos. En Barrancabermeja, además, fueron incautados 6.000 ml de ketamina y 600 ml de fentanilo. Contra la minería ilegal, intervenimos 7 unidades de producción minera y 7 dragas”, informó el jefe de estado.

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Y también detalló que, desde el 7 de agosto a la fecha, llevan “14.914 capturas, 49.379 kg de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas”.

Finalmente, envió un mensaje en el que advierte que, por cada uniformado asesinado, hará “caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”.

“No nos van a doblegar. Vamos a perseguir y combatir a los narcoterroristas hasta acabar con ese cáncer que durante décadas ha desangrado a Colombia”, concluyó De La Espriella.