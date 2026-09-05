Gustavo Petro defiende al gobernador de Nariño tras choque con Abelardo De La Espriella: “Debe ser respaldado a través de un paro cívico”

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, se metió en la polémica entre el presidente Abelardo De La Espriella y Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, por posibles “contactos clandestinos” entre el mandatario departamental y estructuras terroristas.

En la Cumbre de Gobernadores, en Mompox (Bolívar), el presidente De La Espriella hizo una dura advertencia dirigida al gobernador, acusándolo de entablar presuntas negociaciones y acuerdos con dichos grupos, en contra de la voluntad del Gobierno nacional.

Por otro lado, el gobernador negó las acusaciones y aseguró que las negociaciones corresponden a iniciativas promovidas por el gobierno pasado.

Frente a esto, el expresidente Petro salió en respaldo del gobernador, incluso proponiendo un “paro cívico” para demostrar el apoyo.

En mi opinión y propongo al pueblo de Nariño en apoyo a su lucha por la Paz, que el gobernador debe ser respaldado a través fe un paro cívico nariñense, que ponga de presente que Abelardo no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la Paz. https://t.co/cgf2Gjq0QC — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2026

“En mi opinión y propongo al pueblo de Nariño, en apoyo a su lucha por la paz, que el gobernador debe ser respaldado a través de un paro cívico nariñense, que ponga de presente que Abelardo no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la paz”, manifestó Petro en su cuenta de X.

De La Espriella hizo la advertencia en sus palabras a los gobernadores durante el evento, refiriéndose directamente al gobernador Escobar.

Luis Alfonso Escobar responde a advertencia de De La Espriella: “El Gobierno de Nariño no ha adelantado negociaciones clandestinas”

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, señaló desde el departamento de Bolívar.