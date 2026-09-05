Luis Javier Suárez sigue imparable en Portugal; volvió a marcar en una nueva victoria del Sporting

El colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser clave este sábado, 5 de septiembre, en una nueva victoria de su equipo, el Sporting de Lisboa, 2-0 ante el Nacional de Madeira, en encuentro válido por la quinta fecha de la Liga de Portugal.

Suárez marcó el primer tanto del Sporting a los 32 minutos del primer tiempo y tuvo una asistencia en el segundo gol que anotó el canterano Flávio Gonçalves

La anotación del colombiano fue su cuarta en lo que va de la Liga. Adicionalmente, el de este sábado fue su tercer partido consecutivo marcando.

Luis Javier Suárez marca un golazo con el Sporting Lisboa: se sacó al arquero y está intratable en Portugal

En la fecha anterior, la cuarta, Suárez fue figura del Sporting tras el doblete que marcó en el triunfo 4-0 ante el Rio Ave. El atacante samario fue titular, jugó 87 minutos y sigue aumentando su buen momento goleador.

En esta goleada del Sporting de Lisboa, el delantero marcó en los minutos 26 y 37, el tercer y el cuarto tanto, respectivamente, suficiente para ser gran protagonista en el frente de ataque y seguir demostrando que su presencia es clave en el gigante lisboeta.

Luis Javier Suárez fue tentado por el Barcelona

Ante del inicio de la temporada, Luis Javier Suárez fue relacionado con el Barcelona y el Fenerbahce de Turquía, en un mercado de pases agitado por su nombre como posibilidad para el frente de ataque a un precio razonable. Está confirmado que el samario seguirá siendo jugador del Sporting para la campaña 2026/2027.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa. Foto: Getty Images

Y es que su continuidad nunca estuvo en discusión en Sporting. Por ejemplo, uno de los candidatos a la presidencia de Fenerbahce prometió que lo ficharía si salía elegido en las votaciones, gesto que no cayó nada bien entre la dirigencia del club de Lisboa.

Luego apareció el Barcelona en el panorama. Según la exclusiva de Fabrizio Romano, el delantero colombiano estaba en carpeta como alternativa a Julián Álvarez.

“Suárez tuvo una temporada fenomenal y un candidato a la presidencia del Fenerbahçe le dijo a su agente que le ofrecería un contrato neto de 10 millones al año. El agente le respondió: ‘Gana las elecciones y luego hablamos’. Dos días después, ese mismo señor dijo que tenía un acuerdo con Suárez”, relató Federico Varandas en sus declaraciones a la prensa portuguesa.