El volante colombiano Richard Ríos tuvo un debut victorioso este sábado, 5 de septiembre, en la liga de Arabia.

Su nuevo equipo, Al Ittihad, venció 2-1 Al Nassr de Cristiano Ronaldo, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la competición.

El colombiano jugó todo el segundo tiempo, tras ingresar en sustitución de Mukhtar Ali.

Los goles de la victoria de Al Ittihad fueron marcados por George Ilenikhena. Ángelo Gabriel anotó el tanto de descuento para Al Nassr.

El saludo con Cristiano Ronaldo

Antes del inicio del partido, Ríos se dio un afectuoso saludo con Ronaldo, el cual fue captado en video. Los dos jugadores se abrazaron e intercambiaron unas palabras en medio de sonrisas.

Cristiano Ronaldo con Richard Rios! 🇵🇹🤝🇨🇴 pic.twitter.com/O4Ks4zIyLo — MT2 (@madrid_total2) September 5, 2026

Ríos, habitual en las convocatorias de la Selección Colombia y participante en el Mundial de Norteamérica 2026, dejó el Benfica de Portugal y llegó al Al-Ittihad para esta temporada en calidad de préstamo.

En la operación, el equipo saudí pagó alrededor de cuatro millones de euros por el préstamo y asumirá la totalidad del salario del volante de 26 años de edad.

Richard Ríos alista su debut ante Cristiano Ronaldo Foto: Getty Images / Al-Ittihad

Vale resaltar que la operación por Richard no contempla una opción de compra, por lo que Ríos mantiene el vínculo con el Benfica hasta 2030 y deberá regresar a Lisboa al término de la campaña (junio 2027).

La salida se produce en un momento en el que el colombiano había perdido protagonismo en el equipo portugués tras la llegada de Marco Silva al banquillo, en reemplazo de José Mourinho, quien se marchó el Real Madrid.

Ríos dejó el Benfica después de 51 partidos oficiales, en los que anotó ocho goles. Arabia Saudita será el cuarto país en la trayectoria profesional del volante.

Formado en el Flamengo, también pasó por Mazatlán de México antes de regresar a Brasil para defender las camisetas de Guaraní y Palmeiras, club desde el que dio el salto al fútbol europeo.

DT de Benfica dejó mensaje a Richard Ríos por irse a Arabia: fue franco para cuando termine el préstamo

En las últimas horas, Marco Silva, técnico del Benfica, dejó un mensaje a Rios para cuando termine su periplo por Medio Oriente.

En primera instancia negó que la relación estuviera rota con el mediocampista. Sencillamente el irse a Arabia fue “una decisión personal”, dijo Silva.

Posterior a ello, aclaró que mientras mantenga vínculo con Benfica en cualquier momento podrá estar de vuelta: “Desde el momento en que es jugador nuestro, siempre es posible su regreso”.

“No tuve absolutamente ninguna conversación con él en la que dijera que no podría volver”, añadió el DT sobre el futuro de Ríos una vez termine su estadía en Arabia Saudita.

Posteriormente, rechazó que hayan tenido algún tipo de altercado que haya derivado en la salida de Richard de las águilas.

“En absoluto. Tuvimos buenas conversaciones. Cabe destacar cómo habló con ustedes, porque nunca escuchó de mi boca que no contara con él para este año”, acabó diciendo.