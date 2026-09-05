Bochorno internacional en el fútbol colombiano: arquero vivió incómodo momento en un penal

Un curioso y atípico acontecimiento en la segunda división del balompié colombiano se ha vuelto viral internacionalmente. Ocurrió durante el compromiso correspondiente a la octava fecha del Torneo BetPlay, disputado en el estadio de Itagüí entre Leones FC y el cuadro caleño Alianza Atlético.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Millonarios padece mientras Nacional y América pelean

Transcurría el minuto 85 de juego con el marcador 0 a 3 a favor de la visita, cuando el juez central sancionó una pena máxima que amenazaba con aumentar la goleada.

La tabla de la Liga Betplay tras los triunfos con goleada del América de Cali ante Alianza FC y Medellín al Pereira

En su intento por intimidar al cobrador y “agrandar” su marco mediante saltos y movimientos con los brazos levantados, el arquero local terminó impactando la estructura del pórtico.

El marco se desplomó en medio del partido

La fuerza provocó que el arco se desarmara completamente, cayendo levemente sobre el guardameta sin causarle lesiones de consideración.

Ante el asombro del cuerpo arbitral y de la afición presente, se registró un momento de deportividad y trabajo en equipo para solucionar el inconveniente.

Insólito episodio en el Torneo BetPlay: arquero tumbó la portería antes de un penal. Foto: Pantallazo de Win Sports

Jugadores tanto de Leones como de Alianza Atlético sumaron esfuerzos físicos en conjunto para levantar el metal, rearmar la portería y fijarla correctamente sobre la línea de gol.

Una vez restaurada la cancha, el juez central reanudó el partido; el delantero de la escuadra caleña ejecutó el cobro desde los doce pasos y erró el disparo.

El encuentro concluyó con la victoria 0 a 3 a favor del club vallecaucano.

Insólito episodio en el Torneo BetPlay: arquero tumbó la portería antes de un penal. Foto: Pantallazo de Win Sports

Panorama en la tabla de posiciones

Más allá del insólito momento televisado, el resultado dejó a ambas escuadras comprometidas en sus aspiraciones de avanzar a las fases decisivas del certamen.

Alianza Atlético se ubica momentáneamente en la novena casilla, mientras que Leones FC cayó al décimo puesto; ambos equipos permanecen por el momento fuera del grupo de los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares finales por el ascenso a la primera categoría.