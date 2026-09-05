Atlético Nacional se consolida como la fábrica de defensas en Colombia: Top 10 actualizado con Simón García

Simón García, un defensa central de 21 años de edad, canterano de Atlético Nacional y con procesos de Selección Colombia en las divisiones menores, firmó un nuevo contrato en Europa y ahora es jugador del Rio Ave de la Primeira Liga de Portugal.

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De esta manera, este defensa central comienza un nuevo ciclo en el fútbol internacional, con la idea de poder ganarse un lugar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Por si fuera poco, certifica otro gran negocio para Atlético Nacional a nivel internacional, que así demuestra nuevamente que es la mejor cantera del país.

Según el reporte oficial, el 75 % del pase de Simón García fue adquirido por el Rio Ave por una cifra de 2,3 millones de euros. Ya está en Europa para sumarse a su nueva escuadra, firmó contrato y fue presentado de forma oficial.

“El joven jugador colombiano se une al club y firma un contrato con el Rio Ave FC hasta 2031, permaneciendo en el club durante las próximas cinco temporadas”, dice el comunicado oficial del Rio Ave.

Es un movimiento importante a muy corta edad y experiencia como futbolista profesional. Para Atlético Nacional es seguir tomando ventaja ante sus rivales, hace caja y fortalece un ítem clave al momento de verificar la grandeza que lo caracteriza en el fútbol colombiano.

Simón García con Atlético Nacional. Foto: Cristian Bayona

“Tras formarse en las categorías inferiores del Atlético Nacional, Simón García pasó gran parte de su carrera en el fútbol colombiano, donde dio sus primeros pasos como profesional y destacó por sus cualidades y su potencial de mejora”, dice el reporte del Rio Ave, de quien fuera el compañero de dupla del experimentado William Tesillo.

Atlético Nacional, cuna de defensas

Al momento de mirar el top 10 de defensas más caros que ha vendido Atlético Nacional en el exterior, se destaca Dávinson Sánchez, hoy en el Galatasaray de Turquía y potencial capitán de la Selección Colombia, pues el Ajax de Países Bajos pagó 5,5 millones de euros en junio de 2016, tras la Copa Libertadores.

Dávinson Sánchez en la previa del partido ante Unión SG. Foto: Getty Images

Le sigue Yerson Mosquera, otro central que está en el ojo de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia y juega en el Wolverhampton de Inglaterra. Daniel Muñoz cierra el podio, recordando la operación con el Genk de Bélgica por 4,5 millones de euros.

Top 10 de defensas de Nacional