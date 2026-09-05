La lista de destinos a los que podría llegar James Rodríguez: tiene fecha límite para lograrlo

Después del Mundial 2026 James Rodríguez no ha logrado ubicarse en ningún club para seguir con su carrera deportiva.

Si bien el 10 aún tiene años de carrera deportiva, los rumores con América de México y Huracán de Argentina no acabaron en ninguna negociación que le beneficiara al surgido en Envigado.

Con el paso de los días la incógnita sobre dónde jugará se hace aún más grande. En Europa no apareció ninguna liga top que le llamase la atención tenerlo.

A la ciudad que llegó James Rodríguez para alistar su fichaje con nuevo club: ya estuvo antes

Aún le quedan algunas oportunidades en países del Viejo Continente de menor valor. Portugal o Rusia están lejos por fecha de cerrar el mercado de pases y si un equipo se interesa en el cucuteño, podría llegar a desembarcar allí.

En caso tal de que su destino ya no sea Europa, alrededor del mundo otras naciones cuentan con un margen de tiempo para que James sea fichado.

La lista completa de posibilidades aún vigente para Rodríguez y su fecha límite para concretar un traspaso, a continuación:

Portugal - 15 de septiembre

Arabia Saudita - 6 de septiembre

Rusia - 10 de septiembre

Liga MX - 11 de septiembre

Grecia - 15 de septiembre

Japón - 16 de septiembre

Brasil - 11 de septiembre

Entrena en solitario

Después del Mundial 2026 poco y nada se ha sabido de James Rodríguez.

La última publicación que había realizado fue hace tres semanas, luego se reactivó por la emergencia del terremoto y, finalmente, hace unos cuantos días volvió a publicar con un mensaje que decía: “Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”.

En las imágenes adjuntas a dicho post subió una imagen en la que se le ve entrenando en un gimnasio de manera autónoma, manteniéndose en forma para lo que será una nueva temporada, donde aún no se sabe el club que lo acogerá.

En Colombia, con cupo asegurado

A finales de septiembre e inicios de octubre la Selección Colombia tendrá una triple fecha de amistosos que jugará vs. México, Paraguay y Perú, respectivamente, en Estados Unidos.

Dichos compromisos le servirán a Néstor Lorenzo para reunir de nuevo al cuadro colombiano, rehacer la convocatoria y saber con qué cuenta para lo que será el futuro de la Tricolor, donde los retos próximos serán Copa América 2028 y Mundial 2030.

Néstor Lorenzo y James Rodríguez, principales referentes de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Es difícil pensar en que James haga parte de dichos procesos sin tener un club en el que juegue de manera habitual. Sin embargo, Néstor Lorenzo parece que le guardará el puesto al 10, aún cuando no tiene los méritos suficientes.

También es muy viable que se le vea a Rodríguez Rubio en los próximos amistosos por un compromiso comercial con los organizadores de dichos juegos mencionados.

Filtran decisión con James Rodríguez para enfrentar a México, Perú y Paraguay: “Lo desconvocaron”

A mediados del mes en curso se espera que salga la nueva lista entregada por el técnico argentino. También se aspira a que si se mantiene a James, lleguen futbolistas de la nueva camada que se nutran de su experiencia.

Para el puesto de creación están como posibilidades Yaser Asprilla y Juan Manuel Rengifo, uno de los más pedidos por su presente.