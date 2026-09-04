Luto en el fútbol colombiano por el fallecimiento de una leyenda goleadora: lloran Deportivo Cali y Millonarios

Jorge Ramírez Gallego marcó una época brillante en el fútbol colombiano, es una leyenda del FPC y le abrió el camino a otros ídolos del balompié nacional. Más conocido como ‘Gallegol’, fue de los primeros goleadores que comenzó a aparecer dominando las canchas del país vistiendo las camisetas del Deportivo Cali y Millonarios.

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Su fallecimiento se dio este 4 de septiembre a sus 86 años de edad. Su situación de salud fue decayendo y tuvo que ser ingresado en un centro médico en estos últimos días. Su huella será imborrable, comenzando porque es el máximo goleador histórico del Deportivo Cali con 168 anotaciones, con el que ganó cuatro títulos y hasta hoy, nadie ha podido bajar sus números.

Si el club azucarero es considerado uno de los grandes de Colombia, es en parte gracias a las obras maestras de ‘Gallegol’ en la cancha. Por si fuera poco, Jorge Ramírez Gallego muestra su calidad en el top 6 de máximos anotadores en la historia del fútbol colombiano.

Oriundo del barrio Benjamín Herrera de Cali, ‘Gallegol’ debutó de forma profesional en Millonarios, donde ganó sus dos primeros títulos de Liga, en 1962, y repitió en 1963. De ahí dio el salto al Deportes Quindío, hasta que llegó al Deportivo Cali en 1964.

Y esa fue su casa. ‘Gallegol’ duró ocho años con la institución azucarera, a tal punto que obtuvo los títulos de liga de los años 1965, 1967, 1969 y 1970, entrando directamente en los libros de historia del Deportivo Cali, con el que disputó 300 partidos.

Otro récord que tiene vigente es que Jorge Ramírez Gallego es el máximo goleador del clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, con 12 anotaciones. Tanto la Dimayor como Deportivo Cali le dedicaron unas palabras como homenaje en su partida.

Comunicado de la Dimayor por ‘Gallegol’

“La DIMAYOR lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego, leyenda del fútbol profesional colombiano y máximo goleador histórico del Deportivo Cali, quien falleció este viernes 4 de septiembre a los 86 años.

Conocido como ‘Gallegol’, Ramírez Gallego dejó una huella en la historia del fútbol colombiano. Durante nueve temporadas defendió la camiseta del Deportivo Cali, con el que conquistó los títulos de Liga de 1965, 1967, 1969 y 1970, además de convertirse en uno de los grandes referentes ofensivos de su generación.

Luto en la Dimayor Foto: Dimayor

Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados.

La DIMAYOR extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, al Deportivo Cali y a toda la comunidad del fútbol colombiano por esta irreparable pérdida”.

Comunicado de Deportivo Cali por su ídolo

“Desde el Deportivo Cali expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego, ‘Gallegol’, máximo goleador histórico de nuestra institución.

𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐥𝐞𝐲𝐞𝐧𝐝𝐚 🤍🕊️ pic.twitter.com/qRAgwi2DY5 — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 4, 2026

Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. Que en paz descanse”.