Delantero del América de Cali rescindió su contrato: sale a la luz en plena Liga BetPlay

Rodrigo Holgado no va más con América de Cali. Este lunes, 31 de agosto de 2026, el periodista César Luis Merlo reveló que el atacante argentino rescindió su contrato con el elenco escarlata, donde llegó en enero de 2024.

Joya del América de Cali iría a Europa: traspaso estaría hecho y firmaría por tres años

Holgado no jugaba con América de Cali desde septiembre de 2025. Por esas fechas, Fifa y el TAS sancionaron al jugador por un presunto escándalo de falsificación de documentos para obtener la nacionalidad de Malasia.

El castigo fue severo: suspensión de 12 meses para competir en partidos oficiales en cualquier parte del mundo. Eso quiere decir que, aproximadamente, hasta finales de este mes de septiembre, Rodrigo Holgado podría volver a jugar.

Rodrigo Holgado fue suspendido por un año en el último fallo de la FIFA Foto: Getty Images

Rodrigo Holgado se despide de América de Cali

Hubo rumores de que, después de su suspensión, Rodrigo Holgado podría volver a jugar en América de Cali. Sin embargo, ya no va a ocurrir y la desvinculación de la institución se da en medio de la Liga BetPlay 2026-ll, a la que no fue inscrito.

Sobre el futuro de Rodrigo Holgado, aún es completamente incierto. Siendo jugador libre, podría negociar con cualquier club que quiera contar con sus servicios de cara al futuro, por lo que seguramente habrá noticias próximamente.

🚨Rodrigo Holgado rescindió contrato con América de Cali de común acuerdo.

*️⃣El delantero argentino ya es agente libre. pic.twitter.com/sYCscAEGZb — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 31, 2026

Así va América de Cali en la Liga BetPlay 2026-l

Respecto a lo deportivo en América de Cali, la mecha es líder parcial de la Liga BetPlay 2026-ll con 17 puntos en siete partidos jugados. Nacional y Medellín lo siguen, completando así el top tres del acumulado.

Sin embargo, América se lleva todos los aplausos, pues en siete fechas de la Liga BetPlay no ha perdido ni un solo partido, acumulando cinco triunfos y dos empates, además de 17 goles a favor y apenas cuatro en contra.

El técnico David González apunta a continuar de manera positiva, y en crecimiento, con el América de Cali. Su gran objetivo es levantar la estrella 16 en la historia escarlata, pues el cuadro vallecaucano no es campeón desde diciembre de 2020, cuando venció a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá en una memorable noche.