Carolina Cruz tomó contundente decisión sobre el futuro con su pareja: “Tengo mis prioridades”

Carolina Cruz y Jamil Farah mantienen una relación desde hace algún tiempo y se han convertido en una de las parejas que más curiosidad despierta entre los seguidores de la farándula colombiana.

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Aunque ambos han compartido algunos momentos juntos en redes sociales, recientemente surgió una pregunta sobre el siguiente paso que podrían dar como pareja.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor quiso saber si Carolina había pensado en irse a vivir con el piloto y modelo. La respuesta de la presentadora fue clara y estuvo relacionada principalmente con sus hijos, Matías y Salvador.

“En algún momento, si Dios lo tiene destinado para mí, así será, pero si debo responder eso hoy, creo que no”, respondió Carolina Cruz.

La respuesta de Carolina Cruz sobre su futuro con Jamil Farah. Foto: x

La presentadora explicó que, en este momento, tiene otras prioridades y que el bienestar de sus hijos es uno de los aspectos más importantes al tomar decisiones sobre su vida personal.

“Me cuesta mucho, tengo mis prioridades muy claras y el bienestar de ellos está siempre de primero en la lista”, agregó.

Con sus declaraciones, Carolina dejó claro que no descarta una convivencia con Jamil Farah en el futuro, pero aseguró que actualmente no es una decisión que tenga contemplada.

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La relación entre Carolina Cruz y el piloto ha despertado interés desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente. Jamil Farah también trabaja como modelo y, aunque la pareja comparte algunos momentos de su vida en redes sociales, la presentadora ha preferido mantener otros aspectos de su relación en privado.

Antes de iniciar su romance con Farah, Carolina mantuvo una larga relación con Lincoln Palomeque. La presentadora y el actor estuvieron juntos durante más de una década y son padres de Matías y Salvador.

Carolina Cruz, famosa de la farándula colombiana. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La pareja anunció su separación en 2022. Desde entonces, Carolina ha continuado enfocada en su trabajo, sus proyectos personales y la crianza de sus hijos, mientras vive esta nueva etapa sentimental.